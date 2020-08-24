Как работают мобильные группы в поликлиниках Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ – О функциях мобильной группы в поликлиниках Алматы рассказали медики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав мобильной группы входят участковые врачи, медсестры, социальные работники, фельдшеры, акушерки.

«Количество прикрепленного населения к нашей поликлинике около 27 тысяч, из расчёта одна мобильная группа на 5000 населения, у нас в поликлинике организовано 5 мобильных групп», - рассказала врач общей практики «Центра первичной медико-санитарной помощи «Жас Канат» Меруерт Кошенова, отметив, что 250 человек были обслужены в июне и июле текущего года.

В функции мобильной группы также входит дальнейшее наблюдение дистанционно, при необходимости - доставка лекарств на дом, организация стационаров на дому, забор мазка на ПЦР по показаниям, затем оформление медицинской документации, оформление больничных листков, выписка рецептов и другое.

При наличии показаний оформляется направление на обследование – компьютерную томографию легких. Кроме этого мобильная группа оценивает бытовые условия для соблюдения домашней изоляции и возможности ухода за пациентом членами семьи. При отсутствии условий для домашнего карантина решается вопрос госпитализации в инфекционный стационар.

«Если состояние пациента легкое, и имеются условия для домашнего карантина, то его оставляют дома. Медицинский работник мониторит состояние пациента ежедневно»,- отметила спикер.

Если состояние средней степени тяжести или отсутствуют условия для самоизоляции, то пациента направляют в инфекционную больницу. После выписки из больницы они 14 дней находятся под наблюдением участковых врачей и медсестёр.