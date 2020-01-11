Как работают медорганизации Карагандинского региона в рамках системы ОСМС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С работой медорганизаций Карагандинского региона ознакомились руководители департаментов Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области увеличилось число пользователей дорогостоящих медицинских услуг, таких как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. До введения системы обязательного социального медицинского страхования такая услуга предоставлялась только 1300 пациентам в месяц. Сейчас их количество увеличилось в три раза и стало доступным более 4000 человек.

Кроме того, благодаря проекту по программе частного партнерства открыто 5 поликлиник, введено в эксплуатацию 8 реабилитационных центров.

Напомним, в Карагандинской области система медицинского страхования запущена 1 сентября 2019 года. Регион начал этот проект в пилотном режиме. В систему обязательного социального медицинского страхования стопроцентно внедрено 395 тысяч работающих граждан области, а 830 тысяч жителей, входящих в 15 категорий, будут бесплатно обслуживаться государством в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

Также, сейчас в регионе насчитывается более 90 тысяч самозанятых граждан. Предусмотрены платежные терминалы для самозанятых граждан. В 2020 году в Карагандинской области в сферу здравоохранения будет направлено более 93 млрд тенге - это на 24 процента больше, чем в прошлом году. Треть из них направлена на обязательное медицинское страхование.

«Система обязательного социального медицинского страхования позволит увеличить средства и открыть участки для оказания дополнительных медицинских услуг. Наша главная цель – снизить большие очереди в медицинских учреждениях. На каждый участок приходится более 1500 человек, население может воспользоваться услугами медицинских услуг без очереди. Таким образом, мы предоставляем качественные медицинские услуги», - сообщил директор департамента ОСМС Министерства здравоохранения РК Азамат Умиртаев.