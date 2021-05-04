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    15:47, 04 Май 2021 | GMT +6

    Как работают медики в «красной зоне» инфекционных отделений Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как работают инфекционные отделения для больных коронавирусом рассказали в городской клинической больнице №7 города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С ухудшением эпидемиологической ситуации в мегаполисе и ростом регистрируемых пациентов с коронавирусной инфекцией в марте прошлого года, а также в связи с нагрузкой на инфекционные больницы города многопрофильные клиники начали проводить лечение для больных с коронавирусом. В том числе городская клиническая больница №7 принимала поток заболевших. В марте 2020 года больнице в №7 было развернуто 5 провизорных отделений, а с начала лета открылось инфекционное отделение для больных с коронавирусной инфекцией.

    «В связи с нагрузкой на инфекционные больницы, пациентов с коронавирусом мы начали принимать с марта прошлого года в провизорных отделениях. Официальный приказ открытия инфекционного отделения мы получили в июне 2020 года. Наше отделение сейчас работает на 60 коек. Основной акцент делается на пациентах с коронавирусной инфекцией, имеющих сопутствующие патологии в виде сахарного диабета, сердечной недостаточности, онкогематологии, диабетического кетоацидоза, почечной недостаточности, пациенты получающие почечную терапию гемодиализ», - рассказала заведующая инфекционным отделением №1 ГКБ№7 Улжан Апбасова.

    В отделение также поступают пациенты с травмами и переломами.

    «Если у пациентов с травмами выявляется коронавирус, они остаются в нашем инфекционном отделении. Наши пациенты отличаются тем, что имеют от двух до пяти сопутствующих заболеваний. Помимо лечения от коронавируса, по протоколу мы лечим сопутствующие заболевания у них», - пояснила врач.

    В связи с большой нагрузкой на медицинский персонал, в апреле 2021 года в больнице открылось второе инфекционное отделение.

    «Изначально в нашем инфекционном отделении было 30 коек. После было увеличено до 60-ти. Так как нагрузка была большая. Открылось второе отделение, и койки были поделены поровну по 30 коек. На сегодня в два отделения ежедневно поступают до 5-ти пациентов», - добавила Улжан Апбасова.

    Инфекционные отделения оснащены всеми необходимыми технологиями для лечения больных. В отделениях свой диализный кабинет. Два гемодиализных аппарата. Есть аппарат высокопоточной подачи кислорода и несколько кислородных концентраторов.

    «В наших условиях по городу проводятся сеансы гемодиализа пациентам с коронавирусной инфекцией. Всех пациентов по городу принимаем мы. До полного выздоровления от коронавируса они находятся на стационарном лечении и получают программу гемодиализа. Для пациентов, нуждающихся в гемодиализе, имеется уникальная система очистки и водоподготовки, подведенная к реанимационным койкам. Нет необходимости перемещать пациента», - уточнила врач.

    На сегодня на два отделения работают трое дежурных и двое дневных врачей, шесть медицинских сестер и шесть санитарной медсестры.

    Напомним, в конце апреля прошлого года в Алматы состоялось открытие инфекционного госпиталя, предназначенного для лиц с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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