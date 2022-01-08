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    02:44, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Как работают медицинские организации в период ЧП

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все медицинские организации работают в штатном режиме, в том числе организации ПМСП с обеспечением работы фильтр кабинетов, сall-центров медицинских организаций регионов, передает МИА «Казинформ».

    ГРАФИК РАБОТЫ С 8.00 ДО 20.00 Ч. ВКЛЮЧАЯ ДЕЖУРСТВА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

    Во всех регионах осуществляется оказание плановой медицинской помощи, за исключением г. Алматы, где медицинская помощь предоставляется в усиленном режиме, с учетом безопасности медицинского персонала.

    На уровне ПМСП для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ организованы 3430 мобильных бригад.

    Обеспечено динамическое наблюдение за группами риска: лиц старше 65 лет, состоящих на диспансерном учете, беременные и дети.

    Для соблюдения противоэпидемического режима в организациях ПМСП проводится также прием по предварительной записи, используются дистанционные услуги (телемедицина, онлайн консультации).

    Прививочные кабинеты работают с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима.

    Для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения в Республике Казахстан открыта дополнительная горячая линия контакт-центра 1406 по номерам: 8-7172-67-41-33 8-7172-67-41-34 8-7172-67-41-92. Линия доступна ежедневно с 8.00 до 20.00.

    Название

    Адрес

    Время работы

    Аптека+

    ул. Ауэзова, 175

    ул. Габдуллина

    8:00-19:00

    Аптека центральная

    пр. Назарбаева,

    ул. Гоголя

    8:00-19:00

    Сеть аптек «От А до Я»

    ул. Саина, 12А

    ул. Думан, ЖК Манхетен,

    ул. Прокофьева, 140

    9:00-19:00

    Сеть аптек «Садыхан премиум»

    Мехпоселок,

    ул. Сатпаева,

    Ул.Первомайская

    9:00-19:00

    Сеть аптек «Рауза»

    ул.Чайковского

    9:00-19:00

    В наличии 1486 бригад скорой медицинской помощи. Функционируют 149 передвижных медицинских комплексов. 33 воздушных судов, в т.ч. 20 самолетов и 13 вертолетов.

    Для оказания стационарной помощи по состоянию на 7 января текущего года по стране медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают 256 медицинских организаций с общей коечной мощностью - 14696, занятость коек составляет 16%.

    На сегодня в ОАРИТ (Отделение реанимаций и интенсивной терапий) 250 пациентов с КВИ, из них в крайне тяжелом состоянии - 60, на ИВЛ - 45, на НИВЛ - 129 пациентов.

    В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется возможность развернуть дополнительно до 50 тыс. инфекционных коек для лечения КВИ.

    При необходимости экстренная и плановая госпитализация пациентов будет осуществляться за счет перемаршрутизации в другие медицинские организации.

    По состоянию 7 января 2022 года по запас лекарственных средств, в том числе применяемых для лечения коронавирусной инфекции в достаточном объеме: жаропонижающие, противовирусные, антикоагулянты.

    У Единого дистрибьютора «СК-Фармация» действует call-центр с коротким номером -1439.

    Он аккумулирует все данные от населения о сбоях в поставке лекарств средств.

    CALL-ЦЕНТР - 1439.

    Вопросы доставки социально-значимых лекарственных препаратов для населения находятся на особом контроле.

    КОНТАКТЫ CALL-ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

    Регионы

    Call center

    г. Нур-Султан

    8(7172)-55-68-35; 55-68-36

    г.Алматы

    8(727)-228-80-05; 228-80-15

    г. Шымкент

    8(7252)-56-23-11; 109

    Акмолинская область

    8(7162)-55-12-48; 55-14-15

    Актюбинская область

    8(7132)-90-70-70, 90-66-06

    56-30-55

    Алматинская область

    8(7282)-41-12-12

    Атырауская область

    8(7122)-98-02-92, 109

    27-09-14

    ВКО

    8(7232)-24-00-06; 109

    Жамбылская область

    8(7262)-55-51-60; 43-59-96

    Регионы

    Call center

    ЗКО

    8(7112)-24-00-06; 109; 24-55-04

    Карагандинская область

    8(7212)-95-55-59; 55-97-79

    Костанайская область

    8(7142)-393-777

    390-506

    390-513

    Кызылординская область

    1430; 8(7242)-40-00-01

    8 800 080 22 26

    40-11-91 (3011)

    40-04-51 (3024)

    Мангистауская область

    8(7292)-30-30-60; 33-20-48

    Павлодарская область

    109; 8(7182)-32-01-55

    СКО

    8(7152)-46-92-04

    Туркестанская область

    8(7253)-39-31-60; 35-93-74


    Теги:
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