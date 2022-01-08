Как работают медицинские организации в период ЧП
ГРАФИК РАБОТЫ С 8.00 ДО 20.00 Ч. ВКЛЮЧАЯ ДЕЖУРСТВА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Во всех регионах осуществляется оказание плановой медицинской помощи, за исключением г. Алматы, где медицинская помощь предоставляется в усиленном режиме, с учетом безопасности медицинского персонала.
На уровне ПМСП для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ организованы 3430 мобильных бригад.
Обеспечено динамическое наблюдение за группами риска: лиц старше 65 лет, состоящих на диспансерном учете, беременные и дети.
Для соблюдения противоэпидемического режима в организациях ПМСП проводится также прием по предварительной записи, используются дистанционные услуги (телемедицина, онлайн консультации).
Прививочные кабинеты работают с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима.
Для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения в Республике Казахстан открыта дополнительная горячая линия контакт-центра 1406 по номерам: 8-7172-67-41-33 8-7172-67-41-34 8-7172-67-41-92. Линия доступна ежедневно с 8.00 до 20.00.
|
Название
|
Адрес
|
Время работы
|
Аптека+
|
ул. Ауэзова, 175
ул. Габдуллина
|
8:00-19:00
|
Аптека центральная
|
пр. Назарбаева,
ул. Гоголя
|
8:00-19:00
|
Сеть аптек «От А до Я»
|
ул. Саина, 12А
ул. Думан, ЖК Манхетен,
ул. Прокофьева, 140
|
9:00-19:00
|
Сеть аптек «Садыхан премиум»
|
Мехпоселок,
ул. Сатпаева,
Ул.Первомайская
|
9:00-19:00
|
Сеть аптек «Рауза»
|
ул.Чайковского
|
9:00-19:00
В наличии 1486 бригад скорой медицинской помощи. Функционируют 149 передвижных медицинских комплексов. 33 воздушных судов, в т.ч. 20 самолетов и 13 вертолетов.
Для оказания стационарной помощи по состоянию на 7 января текущего года по стране медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают 256 медицинских организаций с общей коечной мощностью - 14696, занятость коек составляет 16%.
На сегодня в ОАРИТ (Отделение реанимаций и интенсивной терапий) 250 пациентов с КВИ, из них в крайне тяжелом состоянии - 60, на ИВЛ - 45, на НИВЛ - 129 пациентов.
В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется возможность развернуть дополнительно до 50 тыс. инфекционных коек для лечения КВИ.
При необходимости экстренная и плановая госпитализация пациентов будет осуществляться за счет перемаршрутизации в другие медицинские организации.
По состоянию 7 января 2022 года по запас лекарственных средств, в том числе применяемых для лечения коронавирусной инфекции в достаточном объеме: жаропонижающие, противовирусные, антикоагулянты.
У Единого дистрибьютора «СК-Фармация» действует call-центр с коротким номером -1439.
Он аккумулирует все данные от населения о сбоях в поставке лекарств средств.
CALL-ЦЕНТР - 1439.
Вопросы доставки социально-значимых лекарственных препаратов для населения находятся на особом контроле.
КОНТАКТЫ CALL-ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
|
Регионы
|
Call center
|
г. Нур-Султан
|
8(7172)-55-68-35; 55-68-36
|
г.Алматы
|
8(727)-228-80-05; 228-80-15
|
г. Шымкент
|
8(7252)-56-23-11; 109
|
Акмолинская область
|
8(7162)-55-12-48; 55-14-15
|
Актюбинская область
|
8(7132)-90-70-70, 90-66-06
56-30-55
|
Алматинская область
|
8(7282)-41-12-12
|
Атырауская область
|
8(7122)-98-02-92, 109
27-09-14
|
ВКО
|
8(7232)-24-00-06; 109
|
Жамбылская область
|
8(7262)-55-51-60; 43-59-96
|
Регионы
|
Call center
|
ЗКО
|
8(7112)-24-00-06; 109; 24-55-04
|
Карагандинская область
|
8(7212)-95-55-59; 55-97-79
|
Костанайская область
|
8(7142)-393-777
390-506
390-513
|
Кызылординская область
|
1430; 8(7242)-40-00-01
8 800 080 22 26
40-11-91 (3011)
40-04-51 (3024)
|
Мангистауская область
|
8(7292)-30-30-60; 33-20-48
|
Павлодарская область
|
109; 8(7182)-32-01-55
|
СКО
|
8(7152)-46-92-04
|
Туркестанская область
|
8(7253)-39-31-60; 35-93-74