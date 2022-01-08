Как работают медицинские организации в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все медицинские организации работают в штатном режиме, в том числе организации ПМСП с обеспечением работы фильтр кабинетов, сall-центров медицинских организаций регионов, передает МИА «Казинформ».

ГРАФИК РАБОТЫ С 8.00 ДО 20.00 Ч. ВКЛЮЧАЯ ДЕЖУРСТВА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Во всех регионах осуществляется оказание плановой медицинской помощи, за исключением г. Алматы, где медицинская помощь предоставляется в усиленном режиме, с учетом безопасности медицинского персонала.

На уровне ПМСП для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ организованы 3430 мобильных бригад.

Обеспечено динамическое наблюдение за группами риска: лиц старше 65 лет, состоящих на диспансерном учете, беременные и дети.

Для соблюдения противоэпидемического режима в организациях ПМСП проводится также прием по предварительной записи, используются дистанционные услуги (телемедицина, онлайн консультации).

Прививочные кабинеты работают с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима.

Для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального страхования на период чрезвычайного положения в Республике Казахстан открыта дополнительная горячая линия контакт-центра 1406 по номерам: 8-7172-67-41-33 8-7172-67-41-34 8-7172-67-41-92. Линия доступна ежедневно с 8.00 до 20.00.

Название Адрес Время работы Аптека+ ул. Ауэзова, 175 ул. Габдуллина 8:00-19:00 Аптека центральная пр. Назарбаева, ул. Гоголя 8:00-19:00 Сеть аптек «От А до Я» ул. Саина, 12А ул. Думан, ЖК Манхетен, ул. Прокофьева, 140 9:00-19:00 Сеть аптек «Садыхан премиум» Мехпоселок, ул. Сатпаева, Ул.Первомайская 9:00-19:00 Сеть аптек «Рауза» ул.Чайковского 9:00-19:00

В наличии 1486 бригад скорой медицинской помощи. Функционируют 149 передвижных медицинских комплексов. 33 воздушных судов, в т.ч. 20 самолетов и 13 вертолетов.

Для оказания стационарной помощи по состоянию на 7 января текущего года по стране медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывают 256 медицинских организаций с общей коечной мощностью - 14696, занятость коек составляет 16%.

На сегодня в ОАРИТ (Отделение реанимаций и интенсивной терапий) 250 пациентов с КВИ, из них в крайне тяжелом состоянии - 60, на ИВЛ - 45, на НИВЛ - 129 пациентов.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется возможность развернуть дополнительно до 50 тыс. инфекционных коек для лечения КВИ.

При необходимости экстренная и плановая госпитализация пациентов будет осуществляться за счет перемаршрутизации в другие медицинские организации.

По состоянию 7 января 2022 года по запас лекарственных средств, в том числе применяемых для лечения коронавирусной инфекции в достаточном объеме: жаропонижающие, противовирусные, антикоагулянты.

У Единого дистрибьютора «СК-Фармация» действует call-центр с коротким номером -1439.

Он аккумулирует все данные от населения о сбоях в поставке лекарств средств.

CALL-ЦЕНТР - 1439.

Вопросы доставки социально-значимых лекарственных препаратов для населения находятся на особом контроле.

КОНТАКТЫ CALL-ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Регионы Call center г. Нур-Султан 8(7172)-55-68-35; 55-68-36 г.Алматы 8(727)-228-80-05; 228-80-15 г. Шымкент 8(7252)-56-23-11; 109 Акмолинская область 8(7162)-55-12-48; 55-14-15 Актюбинская область 8(7132)-90-70-70, 90-66-06 56-30-55 Алматинская область 8(7282)-41-12-12 Атырауская область 8(7122)-98-02-92, 109 27-09-14 ВКО 8(7232)-24-00-06; 109 Жамбылская область 8(7262)-55-51-60; 43-59-96