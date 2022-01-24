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Как работают мечети в Нур-Султане

24 Января 2022 17:28
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Как работают мечети в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как работают мечети в Нур-Султане? Об этом рассказал руководитель управления по делам религии города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все мечети города работают в стационарном режиме. Все богослужения проводятся, однако пока приостановили проведение массовых религиозных обрядов: джума-намаз, ас», - прокомментировал Нурдаулет Альмуханов.

По словам главы столичного управления по делам религии, в ведомство поступают различные вопросы от населения по вакцинации и ревакцинации.

«В Духовное управление мусульман Казахстана поступают вопросы касательно того, насколько это не противоречит канонам Ислама. Духовное управление полностью посмотрело состав вакцин. Никаким религиозным канонам не противоречит, управление поддерживает вакцинацию», - отметил спикер.

Ранее сообщалось, что в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ.


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#Нур-Султан   #Религия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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