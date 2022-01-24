Как работают мечети в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как работают мечети в Нур-Султане? Об этом рассказал руководитель управления по делам религии города Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все мечети города работают в стационарном режиме. Все богослужения проводятся, однако пока приостановили проведение массовых религиозных обрядов: джума-намаз, ас», - прокомментировал Нурдаулет Альмуханов.
По словам главы столичного управления по делам религии, в ведомство поступают различные вопросы от населения по вакцинации и ревакцинации.
«В Духовное управление мусульман Казахстана поступают вопросы касательно того, насколько это не противоречит канонам Ислама. Духовное управление полностью посмотрело состав вакцин. Никаким религиозным канонам не противоречит, управление поддерживает вакцинацию», - отметил спикер.
Ранее сообщалось, что в пункте вакцинации торгово-развлекательного центра «Абу-Даби Плаза» представители столичного духовенства прошли ревакцинацию против КВИ.
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