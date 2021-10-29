Как работают ковид-пропуска в Европе и когда их отменят

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Почти по всей Европе в последние месяцы введены ковид-пропуска. В разных странах они называются по-разному, но суть одна: теперь, когда почти везде большинство населения привито, свидетельство о прививке становится пропуском не только на самолет, но и в бар, в кино и даже кое-где на работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Общая картина применения ковид-сертификатов в Европе довольно пестра.

В Украине ковид-сертификаты обязательны для поездки на автобусе или поезде, кроме того, их нужно предъявлять на входе в кафе, кино или торговый центр в так называемых красных зонах - регионах с наибольшей заболеваемостью.

В России «куар-коды», то есть свидетельства о вакцинации или свежем отрицательном тесте, приняла на вооружение только часть регионов, причем ограничения, связанные с прививками, введены очень разные: где-то без «куар-кода» не пускают только на массовые мероприятия, а где-то - даже на работу.

В Эстонии без ковид-сертификата теоретически нельзя пойти в бар или ресторан, но на деле проверяют их далеко не во всех питейных заведениях.

В Латвии ковид-сертификаты обязательны для работников тех сфер, где невозможно работать заочно.

Литва свой сертификат назвала «паспорт возможностей», и без него нельзя попасть в бар или ресторан, в магазин (кроме продовольственных), в любые увеселительные заведения, а также в парикмахерскую или салон красоты.

Италия ввела, вероятно, самые жесткие правила в Европе. «Зеленый пропуск» с куар-кодом - свидетельство о по меньшей мере одной прививке от ковида, отрицательном результате теста или о том, что человек уже переболел - нужно показывать везде: в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах, поездах. Без него не пустят и на работу.

Во Франции «санитарный пропуск» удивительно быстро стал привычной обыденностью, и мало кто задумывается, предъявляя его на своем смартфоне при входе в бар, кино, музей, или при посадке на поезд или самолет. Эффект от введения в августе ковид-пропусков был очевиден: многие из тех, кто колебался, очевидно, решили, что это нужно для возвращения к нормальной жизни, и число привитых взлетело. Сейчас в 65-миллионной стране привиты 50 млн человек, 88,4% населения старше 12 лет.

В Нидерландах дела обстоят совсем иначе. Большинство голландцев приняло ковид-пропуска как средство возвращения к нормальной жизни, но на деле сканируют куар-коды две трети кафе и ресторанов в стране.

Дания еще в апреле первой в Европе ввела «коронавирусные пропуска», но отменила их уже в сентябре вместе со всеми прочими ограничениями, объявив, что эпидемия ковида в стране побеждена. В стране уже 75 процентов взрослого населения привито, и начинается кампания третьей прививки.

В Германии в связи с ковид-сертификатами появились новые непонятные иностранцам знаки-объявления. На дверях многих ресторанов, кафе и баров теперь можно увидеть лаконичное объявление «2G». Это значит, что сюда допускаются только либо привитые (geimpft), либо вылечившиеся от ковида (genesen). Если же такого объявления нет, то это значит, что здесь применяется обычное правило 3G, то есть, сюда можно войти и с отрицательным результатом теста.

А вот на Балканах - в Сербии, Хорватии, Словении, Северной Македонии - люди, по впечатлениям корреспондента Би-би-си Гая Делони, явно относятся к ковид-пропускам без энтузиазма.

Надолго ли ковид-пропуска?

В Италии они точно останутся в силе до конца года, а в следующем году правительство обещает решить, что с ними делать, исходя из уровня заражений и госпитализаций, а также доли привитых.

В Австрии сфера действия ковид-пропусков пока только расширяется: с 1 ноября справки о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном анализе будут обязательны и для выхода на работу. Кроме того, зимой на горнолыжные курорты тоже будут допускаться только люди с ковид-пропусками.

Во Франции первоначально предполагалось, что «санитарные пропуска» будут действовать до середины ноября, но сейчас уже понятно, что их действие будет продлено. Ситуация с заражениями и госпитализациями сейчас намного лучше, чем в августе, когда вводили пропуска, но власти опасаются новой волны этой зимой. На прошлой неделе первое чтение в парламенте прошел закон, по которому действие «санитарных пропусков» может быть продлено до июля 2022 года.