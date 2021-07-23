Как работают кафе и рестораны столицы в выходные дни
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению санврача столицы об ужесточении карантинных мер заведения общепита города перешли на сокращенный режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Так, в субботние и воскресные дни заведения общественного питания столицы – кафе, рестораны, кофейни – принимать посетителей не будут. При этом доставка и вынос еды осуществляются в штатном режиме.
В будние дни вышеуказанным объектам общепита разрешено работать с 7 утра до 17.00 часов, заведения, участвующие в проекте «Ashyq», могут функционировать до 20.00 часов вечера.
Для столовых установлен график работы в будние и выходные дни с 07:00 до 21:00 часа.
Напомним, что в субботние и воскресные дни также запрещена работа столичных ТРЦ и ТД.
Постановление об ужесточении ограничительных и карантинных мер в городе Нур-Султан принято в соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 14 июля 2021 года.
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