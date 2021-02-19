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    21:58, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Как работают дворовые клубы столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане функционируют 23 дворовых клуба, в которых насчитывается 28 спортивных секций и 21 творческий кружок, передает официальный сайт акимата столицы.

    За последние 6 лет число дворовых клубов в столице выросло с 6 до 23, а численность их воспитанников – с 300 до 2 700 детей. Увеличилось и количество видов спортивных секций с 6 до 28, а также видов творческих кружков с 5 до 21.

    На сегодня воспитанникам созданы все условия для занятий хореографией, изобразительным искусством, музыкой, декоративно-прикладным искусством, вольной борьбой, вокалом, каратэ, боксом, фитнесом, шахматами, лезгинкой, греко-римской борьбой, дзюдо, рукопашным боем, моделированием и многим другим.


    Дворовые клубы функционируют во всех 4 районах города: в районе Алматы – 10, Байконыр – 8, Сарыарка – 3, Есиль – 2. До 2023 года планируется открыть еще 9 таких учреждений в жилых массивах и отдаленных районах города, чтобы как можно больше детей получили возможность в шаговой доступности и на бесплатной основе посещать спортивные секции, заниматься творчеством и интересно проводить время.


    Стоит отметить, что воспитанники дворовых клубов принимают активное участие в спортивных мероприятиях не только городского, но и республиканского, а также международного уровней.

    Так, только в 2019 году они принесли в копилку города 40 первых, 56 вторых и 44 третьих места на различных соревнованиях.


    Воспитанники становились призерами состязаний в Кыргызстане, Узбекистане, России, Венгрии, Италии и таких городах Казахстана, как Алматы, Актобе, Павлодаре, Кокшетау, Балхаш и т.д.

    Для получения полной информации можно обратиться по телефону: 8 (747) 190 9693, а также на страницы в Instagram: ns_aula.clubs и astana_jastary.


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