Как работают центры столицы, оказывающие социальную и реабилитационную помощь людям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице вот уже 20 лет работает Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодня в центре получают помощь 85 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылся в столице 16 января 2001 года. Находиться здесь и получать помощь граждане могут от месяца до года.

«В городе Нур-Султан 16 января 2001 года был открыт Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дневное отделение у нас рассчитано на 180 койко-мест, ночное отделение – на 50 койко-мест. В Центре оказываются социально-бытовые, юридические психологические, экономические, культурно-трудовые услуги. Также оказываем содействие в оформлении и восстановлении удостоверений личности, оформлении в дома престарелых и инвалидов, оформлении инвалидности и сопровождении получателей услуг до постоянного места жительства. В данный момент в центре находится 85 человек. По стандарту у нас получатели услуг находятся от 1 месяца до 1 года. Иногородние могут находиться в центре месяц, а по прописке – 5 месяцев, если лица являются жителями города Нур-Султан, они могут находиться у нас около года», - рассказала психолог центра Сауле Абдасыкова.

Надежда Шестакова по стечениям жизненных обстоятельств оказалась на улице, узнав о центре, обратилась сюда за помощью.

«Я все лето была на улице, а потом узнала о Центре ресоциализации. Как раз уже первые холода начались, не мерзнуть же на улице, обратилась в центр. Меня приняли очень хорошо, выдали чистую постель, помыли, одели, накормили. Благодаря оказанной помощи я уже устроилась на работу», - сообщила получатель услуг центра Надежда Шестакова.

Стоит отметить, что в столице функционируют 6 реабилитационных и социальных центров, которые оказывают всестороннюю помощь и поддержку лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.

Так, в жилом массиве Коктал расположен центр социального обслуживания «Шарапат». Он предназначен для круглосуточного постоянного или временного проживания в условиях стационара людей с инвалидностью и пожилых лиц, достигших пенсионного возраста, не способных самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся по состоянию здоровья в помощи. Специалисты центра также оказывают помощь детям-инвалидам в условиях ухода на дому и гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию, и нуждающимся в посторонней поддержке.

В Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» проживают особенные дети с психоневрологическими патологиями от 3 до 18 лет, которым по состоянию здоровья также необходим круглосуточный уход и медобслуживание.

Также в столице работает кризисный центр «Үміт», оказывающий специальные социальные услуги женщинам, подвергшимся жестокому обращению, бытовому насилию.

Центр социального обслуживания «Камкор» предназначен для круглосуточного и постоянного проживания лиц старше 18 лет, страдающих психоневрологическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

Вместе с тем в городе соцуслуги оказывает и реабилитационный центр для престарелых, людей с инвалидностью и особенных детей. Здесь оказываются услуги санаторно-курортного лечения и реабилитация престарелых, взрослых и детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, всестороннюю помощь гражданам оказывают в Центре института семьи «Жануя» и центре занятости населения столицы. Здесь любой обратившийся может получить юридическую, психологическую консультации, научиться осваивать бизнес-сферу, получить государственные услуги по принципу «одного окна», трудоустроиться и многое другое.