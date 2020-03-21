Как работают акмолинские волонтеры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Режим чрезвычайного положения требует от граждан особого внимания к незащищенным слоям населения: старикам, малообеспеченным, многодетным. Как проходят всеказахстанские акции «Протяни руку помощи», а также «Бiз бiргемiз» в Акмолинской области - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

«Меньше высокопарных слов – больше дела» - под таким девизом привык работать руководитель волонтерского центра акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Умар Шоназаров. Парень подчеркивает, что в Акмолинской области нет ни одной волонтерской организации, которая бы работала только со стариками. Но ребята все же не оставляют пожилых без внимания.

«Мы ездили к ветеранам, взяли списки, выяснили их проблемы. Теперь отправляем волонтеров с медикаментами. По районам волонтеры также собирают списки стариков, нуждающихся в нашей помощи. Мы готовим им продуктовые наборы, медикаменты и маски. Как только списки стариков будут готовы, обеспечим их медикаментами, продуктами и антисептиком», - рассказал Казинформу Умар Шоназаров.

По его словам, в Кокшетау волонтеры уже не раз оказывали помощь двум ветеранам ВОВ в приобретении дорогих медикаментов, ведь их пенсии просто не хватает на это.

«Наши ребята будут помогать и пожилым людям, которые проживают одни. Кроме того, к нам обратилась за помощью еще одна девушка-инвалид, она родила ребенка с осложнениями», - добавил Умар Шоназаров.

Накануне 75-летия Победы в Казахстане стартовала эстафета памяти «Мы – наследники Победы», цель которой сохранить память о подвиге казахстанцев в годы войны. В рамках акции члены Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана посещают ветеранов на дому.

В Наурыз вместе с волонтерами к ветеранам отправился и корреспондент МИА «Казинформ». Ребята привезли старикам витамины (соки, фрукты) и обещанные лекарства.

97-летний ветеран Василий Горбонос в войну участвовал на Белорусском фронте, получил три ранения, потом проработал в «Кокчетавстрое». Сейчас жалуется только на здоровье: плохо ходит и слышит, задыхается. Узнав, что ему привезли так необходимое ему лекартсво, ветеран обрадовался: теперь не придется экономить!

Василий Горбонос в свои 97 бодрится и рвется проводить волонтеров до двери, хотя сам уже переддвигается с трудом.

Этажом ниже с дочерью живет еще один ветеран – Николай Дериглазов. Дедушка практически не разговаривает и мечтает лишь об одном – вернуться когда-нибудь хоть на несколько дней в свою квартиру, которой, к сожалению, требуется капитальный ремонт. Волонтеры тут же подключаются: соберемся и сделаем! Ребята так же принесли ветерану фрукты и нужные лекарства, которые стоят очень дорого.

«Больше всего ветераны хотят общения с молодежью. И такие встречи очень важны, ведь они оставляют след в душе каждого из них. Мы обязаны ветеранам жизнью. И если мы не будем им помогать, то какие же мы патриоты?» - добавляет Умар.

Кстати, подобные акции помощи нуждающимся проходят повсеместно в Акмолинской области. Директор сельхозпредприятия Евгений Кононец, который, по словам Умара Шоназарова, курирует Бурабайский и Буландынский районы постоянно оказывает помощь малоимущим семьям.

Говоря о других волонтерских организациях региона, стоит вспомнить Ассоциацию деловых женщин, которая раздала многодетным семьям антисептики, химию, товары первой необходимости.

По словам руководителя МРЦ Акмолинской области Анар Бельгибаевой, волонтеры региона, относящиеся к фронт-офису, развозят лекарства пожилым людям и тем, кто состоит на учете в поликлинике.

«Есть те, кто живет в Красном Яре, на дачах, им тяжело добираться. Все мы делаем сообща, потому что многие волонтеры были из числа студентов, и они разъехались по домам. Сейчас работу осуществляют те, кто», - поделилась с Казинформом Анар.

Еще одна инициативная группа «Доброе сердце. Lider.kz», руководителем которой является Ирина Катухова, также занимается помощью тем, кто в этом остро нуждается.

«Наша группа объединяет волонтеров которые помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, мы — содружество волонтеров, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело», - так позиционируют себя сами ребята.

По словам Ирины, их организация развозит продукты и вещи подопечным, которые не могут выйти на улицу сами.

«Это мамы-одиночки, которые остались дома с детьми во время кризиса, это старики. У нас уже за 5 лет работы есть свои списки. Есть и те, кто сами обращаются к нам, помогаем всем, кому нужна помощь», - добавляет девушка.