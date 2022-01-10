Как работают аэропорты Казахстана - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января запланировано 193 рейса («Эйр Астана» и «Fly Arystan» - 134, «SCAT» – 37, «Qazaq Air» – 22), из них с задержкой два рейса, 102 рейса отменено. Основные причины всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропорта г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

«Все аэропорты Республики Казахстан работают в штатном режиме, за исключением аэропортов города Алматы и города Талдыкоргана. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана возобновится после стабилизации ситуации», - говорится в Telegram -канале МИИР РК.