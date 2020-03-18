Как работать госслужащим в условиях ЧП – пояснение АДГС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как должны работать государственные служащие в условиях чрезвычайного положения, пояснила Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Применение гибкого графика в госорганах приобретает особую актуальность в условиях текущей реальности. Как отметил Глава государства, в рамках режима ЧП следует перевести на дистанционную работу до 70% сотрудников государственного и квазигосударственного сектора за исключением предприятий жизнеобеспечения, правопорядка, отдельных СМИ. Это даст возможность госслужащим в период длительных каникул обезопасить своих детей без отрыва от работы и обеспечить бесперебойность работы во всех ответственных участках. Кроме того, реализация данной меры будет способствовать дополнительной разгрузке общественного транспорта, что является одним из важных условий предотвращения массового распространения COVID-19», - сказала Анар Жаилганова в ходе брифинга в СЦК.

Она подчеркнула, что в сферах, не требующих непосредственного нахождения государственных служащих на рабочем месте, следует внедрить дистанционный режим работы.

«В этой связи, в период временных ограничений центральным государственным органам и акиматам необходимо определить следующие категории государственных служащих: лица, занимающиеся жизнеобеспечением организации с обязательным присутствием на рабочем месте. При этом необходимо рассмотреть возможность деятельности данных лиц с применением сокращенного графика; лица, выполняющие трудовые функции в дистанционном режиме; лица, направляемые в отпуск», - отметила А. Жаилганова.

Государственным служащим, работающим дистанционно, следует находиться по месту проживания и не покидать свои города и населенные пункты.

«Необходимо проявить ответственность и максимально серьезно отнестись как к исполнению служебных обязанностей, так и соблюдению режима. Следующее – ограничение проведения текущих совещаний и заседаний в государственных органах. Руководителям государственных органов рекомендовано проводить срочные переговоры и совещания посредством скайп-соединений, видеоконференцсвязи и в мессенджерах», - проинформировала спикер.

Глава Агентства также призвала пересмотреть сроки исполнения текущих поручений. Контрольные сроки поручений, не касающихся вопросов обеспечения безопасности, защиты, социального и иного обеспечения населения предлагают продлить, либо приостановить на время действия чрезвычайного положения.