+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как работали модульные посты полиции в праздничные дни в СКО

4 Января 2022 02:22
Поделиться:
Как работали модульные посты полиции в праздничные дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские, которые дежурили на модульных постах, рассказали, как прошла новогодняя ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Семее соорудили ледяной городок для детей военнослужащих
Забавными историями 2021 года поделились столичные полицейские Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске работают четыре модульных поста, где в круглосуточном режиме несут службу сотрудники батальона патрульной полиции и участковые инспекторы. Один такой пост функционирует в райцентре Тайыншинского района.

Новогодние дежурства в модулях прошли спокойно.

«Ближе к полуночи люди разошлись по домам, на улицах никого не было. После часа ночи люди стали выходить гулять. Все было спокойно», — рассказал лейтенант полиции Бекболат Бүркітбай.

Современные модули находятся в местах скопления людей. В среднем, за месяц к сотрудникам обращаются около 200 граждан. Главная задача полицейских — своевременное реагирование на все обращения.

«Обращения поступают разные. Нередко вопросы касаются не только правопорядка. Сегодня горожанин нашел удостоверение личности и принес его нам. Мы быстро установили номер телефона владельца документа, связались с ним и в этот же день вернули», — рассказал инспектор батальона патрульной полиции Петропавловска Берик Тулепбергенов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Новый год  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
В Семее соорудили ледяной городок для детей военнослужащих
Забавными историями 2021 года поделились столичные полицейские
Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
3 Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
4 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
5 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
6 Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив