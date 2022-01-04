Как работали модульные посты полиции в праздничные дни в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские, которые дежурили на модульных постах, рассказали, как прошла новогодняя ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске работают четыре модульных поста, где в круглосуточном режиме несут службу сотрудники батальона патрульной полиции и участковые инспекторы. Один такой пост функционирует в райцентре Тайыншинского района.

Новогодние дежурства в модулях прошли спокойно.

«Ближе к полуночи люди разошлись по домам, на улицах никого не было. После часа ночи люди стали выходить гулять. Все было спокойно», — рассказал лейтенант полиции Бекболат Бүркітбай.

Современные модули находятся в местах скопления людей. В среднем, за месяц к сотрудникам обращаются около 200 граждан. Главная задача полицейских — своевременное реагирование на все обращения.

«Обращения поступают разные. Нередко вопросы касаются не только правопорядка. Сегодня горожанин нашел удостоверение личности и принес его нам. Мы быстро установили номер телефона владельца документа, связались с ним и в этот же день вернули», — рассказал инспектор батальона патрульной полиции Петропавловска Берик Тулепбергенов.