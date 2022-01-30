Как работали кокшетауские врачи в условиях пандемии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Врачи и медсестры городской поликлиники в Кокшетау одними из первых медицинских специалистов в регионе вступили в борьбу с коронавирусом. На передовой сражения с коварным недугом они остаются и по сей день, передает корреспондент МИА «Казифнорм» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Сегодня медучреждение оказывает медицинскую помощь 91 тысяче человек.

«Можно сказать, что мы стоим первыми в битве с пандемией. Многие жители с недомоганиями сразу обращаются к нам. В поликлинике работают четыре фильтркабинета с десятью врачебно-фельдшерско-сестринскими бригадами. Задействовано 18 врачей и фельдшеров, 34 медсестеры. В 2020 году через фильтры прошли 6694 человека, в прошлом году - 19576. За январь этого года уже 2989 обращений», - отметила главный врач поликлиники Галия Сабатаева.

Привлечение персонала к выполнению задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции не сказалось на качестве оказания услуг по другим направлениям. Также, как и ранее, проводятся плановые приемы участковых врачей и профильных специалистов. В прошлом году приняли более 400 тысяч больных, из них 93898 - с посещением на дому.

«Возможности нашего учреждения позволяют оказывать практически все виды медицинской помощи, в том числе специализированной и высокотехнологичной. Продолжаются профилактические скрининговые осмотры населения по ранней диагностике заболеваний. Так, за прошлый год осмотрено более 32 тысяч человек. Для раннего выявления заболеваний легких не прерывалось флюорографическое обследование населения. В 2021 году мы охватили 61353 человека», - проинформировала руководитель учреждения.

Специалистами поликлиники проводится отбор, обследование перед госпитализацией и направление на плановую госпитализацию в круглосуточные и дневные стационары. В прошлом году было госпитализировано в плановом порядке 4174 больных.

Ни на день не прерывалось медицинское наблюдение беременных женщин, велись приемы, патронажи. Всего в 2021 году наблюдались 1229 беременных. Благодаря наблюдению медицинских работников в прошлом году произошло 1504 родов, в том числе родились 12 двоен.

Главными пациентами, по признанию врача, остаются дети. Профилактическими осмотрами охвачено было 14440 детей. Проводилась и иммунопрофилактика детей по 14 инфекционным заболеваниям и возрастам. Охват вакцинацией составил 93% от подлежащего контингента.

«В наших рядах трудятся более 100 врачей различных специальностей, 424 средних медицинских работника, обладающих огромным профессиональным и жизненным опытом. Никакими средствами не измерить и не оценить величины того ежедневного благородного труда специалистов, людей с большой душой и огромным сердцем», - добавила Г. Сабатаева.