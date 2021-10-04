Как работала, так работать и буду – красиво и талантливо! – лучший педагог Ольга Корябкина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Посвятившая более 30 лет воспитанию малышей музыкальный руководитель ясли-сада «Өркен» города Кокшетау Ольга Корябкина вошла в число лучших педагогов Казахстана. Накануне профессионального праздника жительница Кокшетау получила заслуженную награду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Музыкой Ольга увлеклась в самом раннем детстве, сама решила, что будет ходить в музыкальную школу, и, благодаря родителям, которые не дали бросить занятия, когда они наскучили малышке, закончила ее. Далее было музыкальное училище им. Биражан сала в Кокшетау и 30 лет работы музыкальным руководителем ясли-сада «Өркен». Параллельно, работая, поступила в университет.

За 30 лет работы было множество побед как самого учителя, так и ее воспитанников в конкурсах различного уровня.

«Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении принимает участие во всех конкурсах, которые касаются детского сада, ведь он всегда помогает другим участникам, поэтому участие в конкурсе для меня не ново. Кроме того, бывают и другие конкурсы, к примеру, на знание государственного языка, «Лучший музыкальный руководитель», и, конечно, я везде участвовала. Поэтому скажу, что это не первая моя победа, но до республиканского уровня дошла в первый раз», - поделилась О. Корябкина.

Как считает педагог, большое значение для победы, кроме наград, имело наличие девяти авторских сборников, включающих разработки занятий с детьми для музыкальных руководителей. Пять из них долгое время издавались и распространялись по Казахстану, а в 2019 году были внесены в электронную казахстанскую библиотеку Казнета.

«Честно говоря, я догадывалась, что должна оказаться в числе призеров, потому что готовилась на достаточно высоком уровне. Но, конечно, это было весьма приятно – из 173 человек войти в 64 лучших. Считаю это очередным признанием того, что мы находимся на правильном пути и стимулом для дальнейшего совершенствования. Хотя, в принципе, в нашей работе останавливаться на достигнутом нельзя никогда. Как работала, так работать и буду – красиво и талантливо!» - продолжает педагог.

Самое важное, по признанию учителя, найти подход к ребенку, и пока у нее это получается.

«Надо сказать, что за столько лет изменились и дети, и профессия. Сейчас я работаю совсем другими методами и другими формами, нежели работала раньше. Мы живем и меняемся вместе с детьми. Подстраиваемся под то, что им интересно. А оно автоматически становится интересным и нам. Я стараюсь растить не музыкантов, певцов и танцоров, хотя этим мы в основном и занимаемся, а делать больше упор на раскрепощение и артистизм ребенка. Мои дети этим славятся. Они раскрепощенные и свободные. И насколько я отслеживаю в дальнейшем их жизнь, эти раскрепощенность и уверенность в своих силах помогают им на любом поприще, какое бы они ни выбирали», - добавляет О. Корябкина.

Поздравляя коллег с Днем учителя, педагог пожелала стабильности, уверенности в сегодняшнем дне и своем будущем.

«Ну и конечно, признания и уважения от родителей своих воспитанников и любознательных, талантливых деток, которые впитывают все и радуют своими успехами!» - резюмировала собеседница.

Напомним, министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов торжественно вручил в городе Костанай нагрудные знаки «Лучший педагог». Почетного звания удостоились и акмолинцы - учитель казахского языка и литературы общеобразовательной средней школы №1 села Жаксы Ляззат Каскаева и музыкальный руководитель ясли-сада «Өркен» города Кокшетау Ольга Корябкина.