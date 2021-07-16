Как работает вакцина: Мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас во всем мире развернуты кампании по вакцинации населения, в некоторых странах перешли к обязательной иммунизации граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Несмотря на то, что вакцины вот уже многие десятки лет спасают человеческие жизни от смертельно опасных заболеваний, есть люди, сомневающиеся в их эффективности. Руководитель службы по профилактической деятельности Городской поликлиники №10 Данияр Кабыкенов рассказал, по какому принципу работают вакцины и почему они являются единственным оружием в борьбе с пандемией.

По словам Данияра Кабыкенова, вакцина не дает 100% гарантию от заражения тем или иным вирусом, но готовит организм к борьбе с конкретным возбудителем инфекции.

«В состав вакцин входят инактивированные микроорганизмы, вызывающие заболевание. Благодаря им наша иммунная система может распознать вторгнувшегося «врага» и выработать антитела, позволяющие бороться с вирусом. Сама прививка не может стать возбудителем болезни. Хотя при вакцинации в некоторых случаях организм может отреагировать на прививку температурой, ломотой в теле, припуханием в месте укола. Все эти симптомы индивидуальны и зависят от особенностей организма. Но самое главное - человек приобретает иммунитет к болезни, от которой привился. Именно поэтому вакцины являются действенным методом борьбы с различными заболеваниями, ведь вакцинация предотвращает их развитие», - подчеркнул он.

Даже пройдя полную иммунизацию, есть риск заболеть, но получившие вакцину пациенты, в случае наступления болезни, будут переносить ее в более легкой степени, чем непривитые. Пример тому - вакцины от гриппа. После вакцинации, люди если и болеют гриппом, то переносят заболевание без осложнений и значительно быстрее идут на поправку.