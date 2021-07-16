Как работает вакцина: Мнение эксперта
Несмотря на то, что вакцины вот уже многие десятки лет спасают человеческие жизни от смертельно опасных заболеваний, есть люди, сомневающиеся в их эффективности. Руководитель службы по профилактической деятельности Городской поликлиники №10 Данияр Кабыкенов рассказал, по какому принципу работают вакцины и почему они являются единственным оружием в борьбе с пандемией.
По словам Данияра Кабыкенова, вакцина не дает 100% гарантию от заражения тем или иным вирусом, но готовит организм к борьбе с конкретным возбудителем инфекции.
«В состав вакцин входят инактивированные микроорганизмы, вызывающие заболевание. Благодаря им наша иммунная система может распознать вторгнувшегося «врага» и выработать антитела, позволяющие бороться с вирусом. Сама прививка не может стать возбудителем болезни. Хотя при вакцинации в некоторых случаях организм может отреагировать на прививку температурой, ломотой в теле, припуханием в месте укола. Все эти симптомы индивидуальны и зависят от особенностей организма. Но самое главное - человек приобретает иммунитет к болезни, от которой привился. Именно поэтому вакцины являются действенным методом борьбы с различными заболеваниями, ведь вакцинация предотвращает их развитие», - подчеркнул он.
Даже пройдя полную иммунизацию, есть риск заболеть, но получившие вакцину пациенты, в случае наступления болезни, будут переносить ее в более легкой степени, чем непривитые. Пример тому - вакцины от гриппа. После вакцинации, люди если и болеют гриппом, то переносят заболевание без осложнений и значительно быстрее идут на поправку.