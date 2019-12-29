Как работает туристская полиция в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункты туристской полиции работают в столице в местах, наиболее часто посещаемых иностранными туристами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

Свою деятельность это подразделение начало с апреля 2019 года. Туристская полиция призвана обеспечить комфорт и безопасность иностранных граждан в период их пребывания в столице Казахстана. За этот период поступило около 5 тысяч обращений. Туристов чаще всего интересуют вопросы навигации: как добраться с одного пункта в другой, где можно остановиться, где располагаются основные достопримечательности города, как проехать в миграционную полицию и многие другие.

Главные задачи туристической полиции – консультировать и информировать туристов и гостей страны по интересующим их вопросам и обеспечивать их безопасность. К примеру, один из модулей туристской полиции действует у монумента « Байтерек», ставшего любимым местом не только жителей города и республики, но и зарубежных гостей.

Сотрудники туристской полиции владеют иностранными языками и готовы оказать помощь иностранным гостям. К ним же могут обратиться не только гости из-за рубежа, но и жители города и гости со всех регионов, находящихся в столице. Инспектор туристкой полиции Департамента полиции г. Нур-Султан Еркебулан Жумабаев, старший лейтенант полиции, в совершенстве владеет английским языком. К примеру, был случай, вспоминает Еркебулан, когда к нему обратился житель Германии, который в выходной день не смог в больнице получить необходимую медицинскую помощь. Имел место языковой барьер. Сотрудник туристской полиции Еркебулан проводил гостя города до больницы, где ему оказали помощь.

Необходимо отметить, что полицейские данного подразделения, помимо оказания помощи туристам, осуществляют профилактику правонарушений, предоставляют информационные услуги, оказывают помощь в решении проблем на туристических объектах.

Количество модулей туристской полиции в будущем будет только расти. Предпочтение будет отдаваться местам, популярным у иностранных гостей.

Благодаря поддержке городского акимата, модули туристской полиции и личный состав обеспечены всем необходимым материально-техническим оснащением.

В настоящее время организованы и продолжают действовать в круглосуточном режиме пункты туристической полиции по улице Тәуелсіздік («Дворец мира и согласия»), у монумента «Байтерек», на территории ЭКСПО и в районе «Хан-Шатыра».