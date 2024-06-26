Как работает центр отдыха на природе для детей с особыми образовательными потребностями в Костанайской области

Третий год подряд на территории базы реабилитационного центра «Хатико» в Костанайской области в рамках государственного социального заказа свои летние каникулы проводят дети с особыми образовательными потребностями и их родители. Активный досуг включает в себя элементы различной терапии, творчества и просто эмоциональной разгрузки как для детей, так и для взрослых. Подробнее — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

В этом году двери центра распахнутся для 395 детей с сопровождающими из 13 регионов области. В управлении образования заявили, что с начала реализации этого проекта, количество детей выросло в 4 раза (первый заезд составил порядка 100 человек за сезон).

Фото: Алексей Куликов

— Сам проект — организация отдыха для детей с особыми образовательными потребностями начал свое существование достаточно давно. Все началось с общих сборов на природе, работал своеобразный «лагерь выходного дня»: родители вместе с детьми приезжали на организованное место, мы играли, гуляли по лесу. В таком формате проработали несколько лет. Позже стали ставить обычные палатки, установили беседку. Тогда было оказано иностранное спонсорство посольством Финляндии, — рассказал председатель общественного фонда «Перекресток» и координатор проекта Алексей Куликов.

Но со временем стало ясно, что требуется отдельное физическое строение. Тогда команда узнала, что существуют гранты от посольства Японии на строительство подобных зданий и в 2014 году центр был построен.

Фото: Алексей Куликов

— Совместный проект с управлением образования мы реализуем уже три года. Первый заезд был в количестве 100 человек, второй уже составил 200 человек. Смены этого сезона примут порядка 400 посетителей, — пояснил Алексей.

Посещают лагерь как дети в рамках всеобуча, которые находятся на контроле управления образования, так и дети с нарушениями различного плана.

Фото: Алексей Куликов

— Дети с нарушением психохроники, опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и так далее. Другие оздоровительные площадки, к сожалению, не принимают таких деток. Вы должны понимать, что любой ребенок может поехать в какой угодно лагерь в Казахстане, а дети с особыми образовательными потребностями такого позволить себе не могут, — отметил спикер.

Дети вместе с родителями проживают там около недели. Для них организовано целое комплексное мероприятие, куда входят различные терапии, квесты, игры, прогулки по лесу и так далее. Особенно трогательно постояльцы проходят иппотерапию — эмоции, которые дети испытывают при знакомстве с лошадьми невозможно передать. Свою порцию отдыха и терапии получают и родители: на месте у них есть отличная возможность сменить обстановку, пообщаться с психологами и принять участие в различных мероприятиях вместе с детьми.

Фото: Алексей Куликов

— Есть даже случаи, когда родители проводят время вместе на территории лагеря и создают различные объединения. Родителям, постоянно находящимся в напряжении, также требуется отдых и перезагрузка. Такие выезды отлично помогают в этом вопросе, — подчеркнул Алексей Куликов.

Фото: Алексей Куликов

Координатор проекта считает, что было бы отличной идеей создать огромную площадку для детей с особыми образовательными потребностями и их родителей, которая смогла бы принимать своих гостей в течение всего года.