Как работает трансграничный гидропост в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Самый северный гидрологический пост в Северо-Казахстанской области находится в селе Долматово, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», пост появился в Долматово в 1980-м году. Здесь производят замеры уровня, расхода, температуры воды, температуры воздуха, осадков, в зимнее время - толщины льда, высоты снега на льду. Ежемесячно производится отбор проб воды на химический анализ по 44 показателям. Для выполнения наблюдений и забора проб на посту оборудована лодочная переправа.

Гидропост является трансграничным. Согласно соглашению Казахстана и России, ежегодно производятся совместные отборы проб воды на предмет загрязнения вредными веществами. Казахстанский и российский гидропосты обмениваются данными о состоянии реки, взаимодействуют во время паводка.

Прилегающая к посту в Долматово местность - степная равнина, местами поросшая берёзовым лесом. Левобережная пойма сложена глинистыми грунтами, затопляется в исключительно высокие паводки. Правобережная пойма изрезана старицами и оврагами, затопляется при уровне воды 1 210 см над нулём поста.

«В 2013-м году в рамках конкурса «Самая образцовая метеостанция и гидропост» среди всех наблюдательных пунктов страны Долматово занял первое место, что показывает профессионализм наших гидрологов и результативную методическую работу инженеров филиала», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».

Гидропост в Долматово стал последним пунктом, в котором провели контрольное нивелирование перед половодьем. Это необходимо для определения высот водомерных устройств, относительно которых производится наблюдение за уровнем воды. Такая процедура даёт возможность получения более точных данных о состоянии водных объектов, в том числе и во время паводка.