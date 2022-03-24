Как работает стабфонд в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В стабилизационном фонде Карагандинской области сформирован запас продовольствия в объёме 722 тонн. Это бакалейная продукция: сахар, гречневая крупа, растительное масло. Кроме того, отлажены еженедельные поставки овощей в торговлю по фиксированным ценам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Стабфонд предназначен для сдерживания цен на продовольственную продукцию. Используются два механизма. Первый – мы сами закупаем и реализуем бакалейную продукцию. Товарные интервенции проводятся по решению комиссии. Заявки дают акиматы городов и районов, а объёмы согласовываются с управлениями сельского хозяйства, предпринимательства. Второй – это предоставление льготных кредитов под 0,01% субъектам малого и среднего бизнеса. Предприниматель обязуется поставлять в торговлю продукцию по фиксированным ценам в определённый период. По так называемой оборотной схеме идёт реализация овощей», – пояснил Маулен Омертаев, первый заместитель председателя правления АО «СПК «Сарыарка».

По его словам, с начала года проведено товарных интервенций в объёме порядка 50 тонн бакалейной продукции.

По оборотной схеме заключён договор с одним из предпринимателей в Караганде. По четырём видам продукции определён общий объём 2000 тонн: картофель – 1100, морковь – 400, лук – 300, капуста – 200. Предприниматель еженедельно поставляет овощи в супермаркеты областного центра, социальные павильоны. По информации СПК, начиная с октября прошлого года поставки составили больше 500 тонн.

Что касается сахара, в ближайшее время дополнительно ожидается 136 тонн от продкорпорации. Часть этой партии намерены направить на товарную интервенцию.

В планах также дополнительные закупки гречки, растительного масла. Кроме того, будет приобретён рис.

Маулен Омертаев раскрыл географию поставок бакалейной продукции. Всё покупается внутри страны: сахар – в Таразе, гречка – в Павлодарской области, растительное масло – в Восточно-Казахстанской области, рис – в Кызылорде.

Для хранения товара у СПК есть собственные склады.

«Для наполнения стабфонда мы планируем использовать и механизм форвардных закупок. Как известно, такое поручение дал Глава государства в отношении сельхозпродукции. У нас достаточно для этого средств. Можем сами заключать договоры на приобретение овощей: картофеля, моркови, лука. Зафиксировать цену и после сбора урожая по мере необходимости забирать продукцию у сельзозтоваропроизводителей. Сейчас ведём работу совместно с управлением сельского хозяйства», – добавил Маулен Омертаев.