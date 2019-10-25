Как работает социальная карта в автобусах и школах, рассказали в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О введении социальной ID (карты) в школах и автобусах рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социальный ID – это некая карточка, с помощью которой граждане могут пользоваться при оплате проезда в автобусах, оплате горячего питания в школах, при получении АСП. В чем ее фишка? Например, школьнику положено бесплатное горячее бесплатное питание от государства, если у его родители являются безработными. Данной карточкой расплачиваются через терминал. Система автоматически регистрируется в социальный реестр. У всех школьников карточки одинаковые и другие школьники не узнают, что определенный ученик получает бесплатное питание. Такой же принцип в автобусах. У нас есть льготные категории, которые получают скидки либо бесплатный проезд в автобусах», - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев на панельной сессии 5 CDO Open talks на площадке международного форума Digital bridge в столице.

Он отметил, что пока социальные карты запущены в городе Актобе в рамках пилотного режима.

«Уже 24 маршрута, 140 автобусов ездят в таком формате. 28 школ также охвачены проектом, школьникам выданы социальные карты. Всего выдана 21 тысяча таких карт. Мы отслеживаем каждый день. Примерно каждый день совершаются пять тысяч транзакций. Мы все конечно понимаем – одно дело запустить, раздать эти карты, а другое дело, чтобы этими картами люди пользовались», - добавил вице-министр.

Вместе с тем, министр проинформировал, что на сегодня к Единой системе учета электронных договоров подключены 22 тысячи предприятий. Также, в следующем году с 1 января планируется принятие электронных трудовых договоров и электронной трудовой книжки.