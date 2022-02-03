Как работает служба скорой помощи Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Больше 3000 звонков в сутки поступают в службу скорой помощи Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По Алматинской области оказывают скорую медицинскую помощь 206 бригад. На смене находятся 538 сотрудников. Среди них старшие врачи, диспетчеры, эвакуаторы, водители, фельдшеры линейных бригад. Их рабочий график начинается с 8 утра и длится 24 часа, но в деле они уже с 7 утра, так как им нужно принять смену, проверить реанимобиль, пополнить запас медикаментов.

На сегодняшний день, на пульт 103 в сутки поступает больше 3 000 звонков. По нормативам одна бригада должна обслуживать 15 вызовов, но в реальности один экипаж выполняет 27-28 вызовов в сутки, а то и больше.

У фельдшеров есть планшеты, на них можно сразу же принимать вызовы, заносить все данные, скидывать обратно, ведется полная запись разговора, можно дать скриншот любого вызова. Каждые пять минут на смартфоны поступают по несколько вызовов. Как утверждают фельдшеры, с внедрением новых технологий работа облегчилась, но все равно на сегодняшний день специалисты «скорой» перевыполняют нагрузку в разы.

В сравнение с аналогичным месяцем 2021 года за январь, звонки увеличились на 20 000, а количество детских вызовов увеличилось на 5 000.

За неделю в службу скорой медицинской помощи по Алматинской области с 24 января по 31 января поступило 22 037 вызовов. Большинство вызовов в основном связаны с признаками ОРВИ, детские вызовы, вызовы к беременным женщинам и, конечно же, ДТП и несчастные случаи.