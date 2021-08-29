Как работает служба пожарно-аварийного спасательного обеспечения полетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С каждым визитом в аэропорт удивляешься тому, сколько же служб работают над обеспечением безопасности полета одного воздушного судна. Недалеко от столичного аэропорта расположилась база Службы пожарно-аварийного спасательного обеспечения полетов. Сотрудники следят за каждым полетом, пожарные всегда наготове, машины заправлены, техника на месте. В случае непредвиденных обстоятельств они готовы бороться с пламенем, чтобы спасти человеческие жизни. Как проходят их рабочие будни корреспонденты МИА «Казинформ» узнали из уст начальника службы пожарно-аварийного спасательного обеспечения полетов Шамиля Жармагамбетова.

Получив пропуска, мы отправились посмотреть, чем же отличается эта служба от остальных. До пункта встречи нас сопроводили на небольшом служебном фургончике. Тут отчетливо слышны и видны полеты «белых ласточек». Это красивая локация для тех, кто хочет запечатлеть моменты.

Наблюдая за воздушными суднами, не заметили, как оказались возле большого здания, где нас ожидал начальник службы пожарно-аварийного спасательного обеспечения полетов Шамиль Жармагамбетов. Из гостей мы были не одни. С проверкой сюда приехала еще одна служба, чтобы удостовериться в готовности боевых пожарных машин и сотрудников к чрезвычайным ситуациям, ведь пожар не говорит о том, что случится.

«Наша служба предназначена для аварийно-спасательного обеспечения полетов. Мы обеспечиваем безопасность всех бортов, которые взлетают и приземляются в нашем аэропорту. Мы реагируем на происходящее, проводим аварийно-спасательные работы, спасаем людей на воздушном судне. Также наша служба обеспечивает пожарную безопасность во всех зданиях аэропорта», - рассказал начальник службы.

Штатная численность подразделения – 72 человека.

Большое здание, о котором говорили, это основная станция - на 215 курсе. Также имеется вторая станция на 35 курсе. Здесь, на основной станции, располагаются три машины, а на второй – две.

«Все сделано в соответствии с рекомендациями IKAO. У нас всего лишь 180 секунд, чтобы прибыть на крайнюю точку взлетно-посадочной полосы. Наши станции расположены таким образом, что мы свободно выполняем норматив. Станции находятся на равном удаленном расстоянии и в случае, если на какой-то стороне что-либо произойдет, близко расположенная станция первая подъедет. В принципе всем необходимым оборудованием, специальной пожарной одеждой обеспечиваем», - пояснил Шамиль Жармагамбетов.

Внезапно послышался звук тревоги. Настолько звонкий, что слышно даже за территорией аэропорта. Услышав тревожный звук, пожарные не медля приступили к действиям: кто-то сажался за машину, кто-то надевал снаряд, пока начальник не сказал: «Отбой». Эта была демонстрация для журналистов. Спасатели не растерялись, даже не поняв, что произошедшее лишь ложная тревога. Они круглые сутки на страже обеспечения безопасности полетов и приземлений воздушного судна.





Как объяснил начальник службы, есть своя последовательность при возгорании воздушного судна.

«У нас есть пункт наблюдения, мы называем его «вышкой». Диспетчера следят за всеми взлетающими и приземляющимися самолетами. Им видна вся площадь аэродрома», - отметил он.

Поднявшись на «вышку», мы удостоверились в сказанном. Диспетчера-смотрители следят за каждым самолетом. Тут несколько телефонных аппаратов и раций, чтобы сотрудники аэропорта сообщали о возможном возгорании воздушного судна. Диспетчера не дремлют. Заступают на круглосуточное дежурство и с окна «вышки» наблюдают за эффектным взлетом и приземлением ласточек.

«Связь имеется с диспетчерской аэропорта и городской пожарной службы. Во всех зданиях аэропорта установлена пожарная сигнализация», - добавил заместитель начальника службы пожарно-аварийного спасательного обеспечения полетов Канат Акишев.

Здесь каждый сотрудник знает свои функциональные обязанности: как подходить к воздушному судну, как проводить аварийно-спасательные работы с соблюдением техники безопасности. «Риск всегда есть, но он должен быть разумным», - подчеркнул Шамиль Жармагамбетов.

Спустившись на станцию, познакомились с боевыми пожарными машинами. На вооружении имеются пять аэродромных пожарных машин, которые специально предназначены для воздушных судов в аэропортах. От других пожарных машин они отличаются своим оснащением, их возможности сильно отличаются от простых автомобилей. У этих машин есть верхний и нижний лафет, они подают воду на 70 метров. Безопасное расстояние при тушении судна составляет 30 метров.

Каждая из них оснащена огнетушительным средством. В каждой должна быть 41 тысяча литров огнетушительного вещества: вода и пенообразователь. Рукава, от которой исходит вода, бывают разного диаметра, в зависимости от масштабов произошедшего. Машины сконструированы таким образом, что борются с пожаром, как и с верхнего, так и нижнего лафета.

«То есть, эти машины делают защиту снизу. Защищают себя. Ведь топливо же может двигаться, в случае, если огонь перейдет на машину, она может защитить себя», - объяснил начальник службы.

Здесь же располагается тренировочный полигон, где проходят обучение повышают квалификацию сотрудники службы. А на установленном макете самолета они проводят различные тренировки и эксперименты, чтобы всегда быть готовым к борьбе с невидимым врагом.