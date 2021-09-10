АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как работает система Ashyq в школах Алматы узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Мы побывали в одной из школ Алматы и посмотрели как новый учебный год начался в условиях пандемии с применением системы Ashyq.

Система Ashyq является обязательной не для школьников, а для персонала школ.

«Для нас важно, чтобы в школы не заходили педагоги и технический персонал, то есть все те, кто может быть контактным и с положительным статусом. На детей это не распространяется. При организации штатного формата обучения в 2021-2022 учебном году в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в нашем учебном учреждении соблюдаются следующие мероприятия: по гимназии 100%-ная вакцинация всех сотрудников, вход в школу педагогов, родителей и других посетителей осуществляется через приложение Ashyq. При входе организован фильтр, производится ежедневный замер температуры обучающихся и педагогов медработником, режим ношения масок – обязателен», - рассказала директор КГУ «Гимназия 79» УО города Алматы Раиса Цай.

Кроме того, в здании проводятся ряд профилактических мероприятий.

«Это ежедневное проветривание учебных кабинетов, использование рециркуляторов для всех помещений, размещены инструкции мытья рук и использования специальных средств во всех санзонах, увеличена кратность проведения влажной уборки в классных комнатах и коридорах. Установлены дезинфекционные коврики для обуви, санитайзеры для чистки рук во всех учебных кабинетах.

Школа обеспечена достаточным количеством рециркуляторов, бесконтактными пирометрами, стационарными бесконтактными термометрами , санитайзерами, ковриками, сертифицированными дезинфицирующими средствами, антисептиками, дезинфицирующими влажными салфетками», - отметила Р. Цай.

По гимназии составлены расписания уроков с указанием времени начала и завершения уроков. Перемены между уроками организуются в разное время для разных классов. Каждый класс находится в определенном кабинете по принципу «один класс - один кабинет».

«Ограничено передвижение обучающихся между кабинетами, рекреациями, разграничены входы и выходы для учащихся начального, среднего и старшего звена. Питание в столовой организовано по графику. Также функционирует медицинский кабинет, изолятор в случае выявления учащихся с повышенной температурой. Уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе в теплую погоду или в спортивном зале при постоянном его проветривании в непогоду», - уточнила директор КГУ «Гимназия 79» УО г. Алматы Раиса Цай.

Стоит отметить, что при появлении заболевших коронавирусом объявляется карантин на 14 дней с уходом класса на дистанционное обучение как контактных, с последующим возвращением класса в традиционный формат.



