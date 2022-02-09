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Как работает «Школа мам» в столичных поликлиниках

9 Февраля 2022 19:52
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Как работает «Школа мам» в столичных поликлиниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичных поликлиниках действуют «школы мам», где беременных женщин готовят к родам, рассказывают о грудном вскармливании, уходе за новорожденными и многом другом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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К примеру, в городской поликлинике № 8 два раза в неделю проводятся занятия по таким темам, как гигиена и питание беременных, гимнастика, поведение во время схваток, грудное вскармливание, планирование семьи в послеродовом периоде. Кроме того, будущим мамам рассказывают о том, почему важно вакцинироваться от COVID-19 и от других инфекций.

«Мы учим и настраиваем беременных на позитивный настрой: «я могу», «я сама», «легко». Будущие мамы узнают о том, какие изменения претерпевает их организм во время беременности и подготовки к родам, что происходит в каждом триместре беременности. Все женщины испытывают страх перед родами, поэтому такая школа для них очень важна. Также сейчас для сохранности здоровья мамы и малыша, мы проводим разъяснение о важности вакцинации. Радует, что мамочки относятся положительно к этому вопросу», - рассказала акушер-гинеколог поликлиники № 8 Жулдыз Есенова.

Кроме того, будущим мамам рассказывают, что необходимо взять с собой в роддом, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь. Врачи уделяют их внимание не только на физическое состояние организма, но и психологическое. Также в школе к предстоящим родам готовят и партнеров рожениц.

Одна из важных тем «Школы мам» – грудное вскармливание. Врачи утверждают, что с грудным молоком связано очень много мифов.

«Многим кажется, что женское молоко жидкое, что ребенок не наедается. Поэтому мы рассказываем о составе грудного молока, что это самый лучший метод вскармливания новорожденных. Мы рекомендуем женщинам не переходить сразу на смесь, а попытаться наладить грудное вскармливание, хорошо питаться, употреблять много жидкости, чаще прикладывать к груди», - отметили врачи поликлиники № 8.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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