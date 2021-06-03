Как работает СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о работе Специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (НИНТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для привлечения инвестиций к нефтегазохимическим проектам создана Специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» сроком до 2032 года. На сегодня на территории СЭЗ зарегистрировано 10 участников, из них два реализованы, по двум проектам ведется строительство и шесть проектов находятся на стадии проектирования.

По состоянию на 1 мая 2021 года с начала реализации СЭЗ:

- объем привлеченных инвестиций - 850 млрд тенге;

- объем произведенной продукции - 23,1 млрд тенге.

- создано рабочих мест: постоянные – для 820 человек, временные – для 3383 человек.

По итогам 2020 года доля привлеченных инвестиций в СЭЗ от общей доли инвестиций в регионе составила 92,3%.

«Формирование общей инфраструктуры на территории СЭЗ позволит сэкономить до 20% капитальных затрат при строительстве заводов «с нуля», а также предусмотреть производство нужного сырья в непосредственной близости.

Изученный международный опыт развития специальных нефтехимических зон показывает, что успешность данных СЭЗ заключается в акцентированной господдержке, в частности в обеспечении готовой инфраструктурой», - проинформировал глава Минэнерго.

По словам министра, на строительство объектов инфраструктуры СЭЗ НИНТ государством выделено 161,7 млрд тенге.

«На данные средства построены подъездные железнодорожные и автомобильные пути, проложены общие инженерные сети и прочие необходимые инфраструктурные объекты общезаводского характера, а также построена и введена в эксплуатацию ГТЭС на 310 мВт и осуществляется строительство установки по водоподготовке. Данные объекты инфраструктуры первого этапа предназначены для обеспечения функционирования завода по производству полипропилена и других проектов. Хочу отметить, что на каждый 1 тенге государственных инвестиций привлечено 4,8 тенге частных инвестиций», - добавил Нурлан Ногаев.

Фото: skcn.kz