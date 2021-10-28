Как работает региональная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О работе региональной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий на семинаре по обмену опытом по сбору материалов по военнопленным казахстанцам рассказал заместитель акима в Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семинар был организован Проектным офисом Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и акиматом Северо-Казахстанской области, проходил в режиме онлайн с участием всех регионов страны. Модератором мероприятия выступил член Госкомиссии, руководитель Проектного офиса С. Касымов.

Выступивший с приветственным словом и кратким обзором работы Региональной комиссии Г.Ныгыметов отметил, что в состав региональной комиссии входят ученые и специалисты госорганов. В этом году прошли три заседания. Работа идет по трем группам: организационная, информационно-разъяснительная, исследовательская. Исследовательская разделена на 8 рабочих групп с охватом 45 человек.

Изучение данных разделено на четыре направления до 2023 года. По итогам работы будет составлена карта массовых захоронений репрессированных в регионе.

«Региональной комиссией выявлено 11 140 человек осужденных, из них по 58 статье - 230 человек, крупных баев - 105. Обнаружены два спецлагеря для крупных баев и раскулаченных. Взяты данные из архивов департамента полиции, прокуратуры, управления комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры РК. По расстрелянным участникам в ходе подавления 372 народных восстаний и протестов составлен список 3106 лиц, из них 833 нереабилитированные. По нереабилитированным жертвам, насильственно депортированных народов и спецпоселенцев, составлен список 1 274 лиц», - сообщил Г. Ныгыметов.

Он добавил, что организована обратная связь с жителями города и области по телефону (7152)46-49-18, в социальных сетях instagram, facebook. Запущен телеграмм-канал.

«В настоящее время ведется научно-познавательная экспедиция «Қызылжардың шерлі тарихы» в 13 районах области и городу Петропавловску. В октябре с участием ведущих ученых о роли Алашорды в истории региона прошла Международная научно-теоретическая конференция «Солтүстік Қазақстан және Алаш құндылығы». По результатам исследований планируется выпуск книги «История и память» и реэкспозиция залов в областном историко-краеведческом музее по увековечиванию имен жертв массовых политических репрессий», - отметил Г. Ныгыметов.