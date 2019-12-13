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Как работает районный отдел полиции, показали депутатам СКО

13 Декабря 2019 11:23
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Как работает районный отдел полиции, показали депутатам СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев отчитался перед депутатами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ведомства, мероприятие прошло в Мамлютском районе.

М. Тулебаев подробно рассказал о криминогенной обстановке в области, обозначил принимаемые меры по обеспечению охраны общественной безопасности. Проинформировал об освоении бюджетных средств, проблемных вопросах и потребностях областной полиции в финансировании на предстоящий период.


Перед отчетом депутатов познакомили с работой районного подразделения. Продемонстрировали оснащение патрульных машин, внедрение в работу цифровых технологий, организацию работы центра видеонаблюдения, на который выведено 70 камер из всех школ и оживленных мест Мамлютки. Работает фронт-офис, в котором специалисты разных подразделений принимают посетителей.


Депутаты изучили планшет участкового инспектора полиции Пригородного сельского округа Кадырбека Исина, на который выведены камеры с обслуживаемой территории.


Инспектор-кинолог Тлек Макенов со своим питомцем-лабрадором Амиго показали гостям способности служебно-розыскной собаки по поиску наркотических веществ.

«С начала года состоялись 1019 отчетов руководителей территориальных органов полиции и участковых инспекторов перед населением, в которых приняли участие свыше 62 тысяч человек. Эти меры способствуют укреплению обратной связи полиции с населением и будут продолжены и в дальнейшем», - добавили в пресс-службе.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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