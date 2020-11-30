Как работает проектный офис Almaty -Adaldyq Alany

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О деятельности проектного офиса Almaty -Adaldyq Alany рассказал заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с основными целями и задачами проекта «Адалдық Алаңы» в Алматы основное внимание сосредоточено на сокращении уровня коррупционных правонарушений, формировании всеобщего неприятия коррупции и повышения доверия граждан к институтам государственной власти.

«В Алматы и в стране в целом наблюдаются некоторое снижение уровня коррупционных правонарушений, повышение антикоррупционной активности населения, которые стали результатом новых подходов в организации и проведении антикоррупционной работы. Основная деятельность алматинского офиса «Адалдық Алаңы» сосредоточена на решении трех основных задач. Во-первых, это привлечение к антикоррупционной проектной деятельности представителей различных институтов гражданского общества и социально активных граждан. Во-вторых, совершенствование антикоррупционной работы на принципах проектного менеджмента с конкретной и достижимой целью, задачами и индикаторами реализации проектов. В-третьих, повышение гражданской активности и правовой грамотности, а также совершенствование методов общественного контроля в условиях пандемии коронавирусной инфекции»,- рассказал Ержан Бабакумаров.

На сегодня с целью информирования о результатах работы проектного офиса проведены встречи с руководителями и представителями общественных организаций, гражданскими активистами. В рамках этих встреч состоялась ротация членов проектных групп, экспертного совета.

Ержан Бабакумаров отметил, что организация и проведение антикоррупционной работы в условиях пандемии имеют свои отличительные особенности и сосредоточены в основном на консультативно-разъяснительной работе, совершенствовании обратной связи с населением.

«В текущем году продолжается реализация проектов, направленных на повышение уровня правового сознания и правовой культуры, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, своевременного информирования о коррупционных рисках и оказания качественных услуг горожанам. В социальных сетях был объявлен конкурс антикоррупционных идей и проектов. На сегодняшний день поступило более ста предложений от алмаатинцев», - рассказал он.

По его словам, также ведется работа по совершенствованию форм и методов общественного контроля, повышению его значимости и эффективности.

«В Алматы достигнут высокий уровень вовлеченности общественников, гражданских активистов. Гражданские активисты участвуют в мониторинговых мероприятиях по соблюдению требований по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности в различных учреждениях и организациях. Кроме того, сотрудники проектного офиса приняли участие в мониторинге распределения оргтехники для учеников из нуждающихся и многодетных семей для дистанционного обучения в условиях карантина», - сказал заместитель акима.

Ержан Бабакумаров отметил, что эффективная борьба с коррупцией возможна при совместных усилиях государственных органов и гражданского общества. Новый формат их взаимодействия посредством площадки Adaldyq Alany доказывает свою состоятельность и значимость. Пилотный проект будет масштабирован по всему городу.