Как работает проект «Ashyq» в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 29 объектов участвуют в проекте «Ashyq». Из них 13 – в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект действует на территории региона всего 10 дней. Однако в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля утверждают, что первые результаты уже есть. Буквально накануне, 5 мая, на одном из объектов общественного питания зафиксировали посетителя с «желтым» статусом – контактного с инфицированным коронавирусом. Вместо пребывания на 14-дневном карантине житель Петропавловска посещал места массового скопления людей.

«Информация поступила вчера вечером. Сегодня будет выгрузка из программы. Мы увидим данные этого человека, его ИИН, место проживания. Он получит сообщение-предупреждение о необходимости соблюдать карантин. При повторном нарушении наступит административное наказание. Считаю, такое поведение безответственным. Человек подвергает опасности окружающих людей. Обращаюсь ко всем, кто знает о том, что он инфицирован или относится к категории контактных, и не ограничивает передвижение. За распространение инфекции и сокрытие заболевания предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 МРП, около 15 тысяч тенге. Не хотелось бы оформлять такие административные дела», - сказала на брифинге заместитель руководителя департамента Татьяна Горлова.

В проекте «Ashyq» участвуют фитнес-клубы «Эмират» и «Skif FITNESS & SPA», кинотеатры «Cinema Park», «Новый свет», «Казахстан», музыкально-драматический театр им. С. Муканова, областной русский драматический театр им. Н. Погодина, областной театр кукол, областная филармония имени Акана Серы, бассейн «Дельфин», кафе «Хуторок», ресторан, бильярдный клуб и сауна «Сам-гор», компьютерный клуб «Play station club».

Тестируют программу ГРК «Алтын Адам», кафе «В Добрый путь», ирландский паб «Дублин», «Урарту», «Seven», суши-бар «Pinto», ресторан «Ударник», «BREZEL», «Ак Отау», ресто-бар «Mont Blanc», лаундж-бар «Old City».

«Внедрение программы предусматривает определенный алгоритм работы на объекте. Имеются четыре статуса: синий, зеленый, желтый и красный. Программа интегрирована с базой ПЦР-исследований. Если статус «синий» или «зеленый», разрешен допуск на объекты. «Синий» означает, что нет информации о человеке в базе, «зеленый» – сдавал ПЦР-анализ и результат отрицательный, «желтый» – относится к категории контактных, «красный» – инфицированный», - пояснил заместитель директора региональной палаты предпринимателей Женис Казиев.

Руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шамсутдинов добавил, что информация об участниках проекта обновляется ежедневно. Список участников проекта «Ashyq» размещен на главной странице официального сайта акимата области.

«Конечно, мы все устали от ограничений, но мы констатируем, что постоянно идет всплеск заболеваемости после праздничных дней. Пока мы остаемся в «зеленой» зоне благодаря дисциплинированности наших граждан. Впереди майские праздники. Давайте беречь здоровье друг друга. За минувшие сутки по области выявили 29 новых случаев инфицирования. Из них 21 с симптомами. В основном сейчас это пневмония, которая протекает тяжелее. Из 29 инфицированных 10 пенсионеров. Напоминаю, открыты прививочные пункты. Призываю всех, у кого нет противопоказаний, получить вакцину против коронавируса», - добавила Т. Горлова.



