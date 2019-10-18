Как работает проект антикоррупционной защиты бизнеса, рассказали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Проект «Protecting Business and Investments» запущен в июне 2018 года по инициативе Агентства по противодействию коррупции совместно с Министерством по инвестициям и развитию и МИД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Во всех регионах страны открыты специальные фронт-офисы.

В Восточном Казахстане фронт-офис функционирует на площадке Проектного офиса «Шығыс – Адалдық алаңы». Об этом рассказал первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО.

Как сообщил Жигер Байдильдин, сотрудники проектного офиса по антикоррупционному сопровождению вместе с предпринимателями проходят все стадии реализации бизнес-проекта - от получения разрешительных документов до успешного запуска и его дальнейшей стабильной работы. Основная цель – создать благоприятный инвестиционный климат и повысить доверие бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти, а главная задача проекта – не дать ни государственным органам, ни другим структурам препятствовать полноценному развитию бизнеса. Любые возникающие проблемы должны решаться оперативно и качественно. Единственным требованием к инвестору является неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства РК.

Таким образом, механизм реализации проекта заключается в следующем: бизнесмен принимает соглашение, а агентство и его территориальные департаменты обеспечивают сопровождение путем правовых консультаций, обеспечения качественного предоставления государственных услуг, совершенствования нормативно-правовых актов и т.д. Примечательно, что сопровождение осуществляется круглосуточно.

На сегодняшний день 24 субъекта бизнеса Восточно-Казахстанского региона подписали Антикоррупционное соглашение с областным Департаментом Агентства по противодействию коррупции. К слову, общая сумма инвестиций, которую предприятия-участники проектного офиса вливают в регион, превышают 145 млрд. тенге.

С начала реализации проекта в регионе уже есть определенные успешные примеры защиты бизнеса.

«Во фронт-офис проекта обратился директор ТОО «Промотход Казахстан». Причина – отказ в выдаче заключения государственной экологической экспертизы со стороны Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Для полного изучения оценки воздействия на окружающую среду деятельности ТОО «Промотход Казахстан» департаментом совместно с фронт-офисом проведено специальное совещание с участием представителя ТОО, руководства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования и Департамента охраны общественного здоровья ВКО. На данном совещании компании даны некоторые рекомендации по проекту. В результате, после соответствующих изменений и дополнений в проекте, на «Технический проект на организацию и эксплуатацию «Производство по обращению с отходами» ТОО «Промотход Казахстан» в Усть-Каменогорске выдано заключение государственной экологической экспертизы, – рассказал Жигер Байдильдин.

Стоит отметить, что с начала реализации проекта защищены и восстановлены права 18 предпринимателей и инвесторов. Данная работа будет продолжена на постоянной основе.