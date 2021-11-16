Как работает прививка – объяснили санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Врачи Северо-Казахстанской области рассказали, как работает любая прививка от инфекционных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, вакцинация – единственный надежный способ избежать инфекционных заболеваний и вызываемых ими осложнений.

«Вакцинацией охвачено 80% детского населения мира, что способствует ежегодно спасению 3 млн жизней и предупреждению развития тяжелых осложнений от этих инфекций. В 20-м веке были разработаны и успешно применяются прививки против полиомиелита, гепатита, дифтерии, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гриппа. Сейчас появились новые вакцины, например, от рака шейки матки. Безопасность современных вакцин, отвечающих международным стандартам очистки и эффективности, не подвергается сомнению. Эффективность вакцинации наглядно демонстрируется на примере лиц, входящих в группы повышенного риска. Любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает», - сказала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина.

Санврач пояснила, что инфекционные заболевания — это группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных микроорганизмов. К этой группе относятся такие заболевания как малярия, краснуха, корь, коклюш, вирусные гепатиты, грипп и другие острые респираторные заболевания, эпидемический паротит, дизентерия, сальмонеллез, дифтерия, чума, холера, бруцеллез, ботулизм и множество других.

Профилактика инфекционных заболеваний и их распространения строится на повышении сопротивляемости организма гигиеной и физкультурой, проведением профилактических прививок, карантинных мероприятиях и лечении источника инфекции. При этом самый действенный метод профилактики инфекционных заболеваний –прививка.

«Прививка – это введение в организм ослабленных или разрушенных возбудителей заболевания в виде вакцины. Задача вакцин состоит в том, чтобы «познакомить» организм человека с инфекцией до того, как произойдет встреча организма с «диким» вирусом. Для вакцин используются либо составные части микробов и вирусов, либо сильно ослабленные и лишенные всех опасных свойств микроорганизмы. С точки зрения иммунной системы, любое вещество, попавшее в организм, является чужеродным. И практически любое чужеродное вещество является так называемым «антигеном», то есть способно вызывать иммунный ответ организма. После прививки в ответ на вакцинные антигены организм начинает вырабатывать антитела – специальные вещества, способные бороться с вирусом конкретного заболевания. Имея защитные антитела в достаточных количествах, человек становится невосприимчивым к заболеванию, против которого делалась прививка. Некоторые прививки нужно делать один раз в жизни – полная иммунизация, а другие необходимо повторять регулярно», - пояснила С.Беккожина.

Новой прививкой в этом году стала вакцина против коронавируса. Сейчас во всех регионах страны идет кампания по вакцинации населения. В Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины получили 256 737 человек, второй – 239 600 человек.



