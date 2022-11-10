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Как работает предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Ноября 2022, 12:16
Как работает предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Доверенное лицо кандидата в Президенты РК Нурлана Ауесбаева Марат Омаров рассказал о том, как работает предвыборный штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Доверенное лицо кандидата в Президенты РК Марат Омаров дал эксклюзивное интервью телеканалу «Atameken Business». Он отметил, что агитационная работа проводится очень активно. Штаб кандидата посетил Караганду, Шахтинск, Шымкент, Актюбинскую область, город Алматы. В Акмолинской области представители Нурлана Ауесбаева посетили два поселка.

По республике работают 20 региональных штабов кандидата в Президенты и один республиканский штаб в Астане. В штабе состоят партийные функционеры, эксперты, волонтеры. Марат Омаров также добавил, что активно используются социальные сети для информирования населения о предвыборной программе кандидата.

Напомним, что 20 ноября в стране состоятся выборы Президента РК. Нурлан Ауесбаев был выдвинут кандидатом от Общенациональной социал-демократической партии.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев  
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