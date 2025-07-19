Как работает первая специализированная парковка для самокатов в Астане

На сегодня в Астане работает несколько крупных кикшеринговых сервисов. Общее количество электросамокатов в разрезе компаний выглядит так:

Whoosh — 3 400 самокатов;

JET — 2 600 самокатов;

Яндекс Go — 1 600 самокатов.

Как рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации Q88 Жанат Чукеев, реализация проекта стала ответом на многочисленные жалобы горожан. Брошенные на тротуарах и проезжей части самокаты не только мешают движению пешеходов и автомобилистов, но и создают аварийные ситуации.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

В рамках пилотного проекта были выбраны десять точек в районе Нура, где фиксируется наибольшее скопление припаркованных самокатов. Это, как правило, территории возле ТРЦ, общественных парков и пешеходных зон с высокой проходимостью.

— В этих локациях мы совместно с акиматом района и кикшеринговыми компаниями нанесли специальную дорожную разметку и установили знаки, обозначающие зону парковки. Теперь завершить поездку можно только в этих отведённых местах, — пояснил Жанат Чукеев.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Ранее самокаты можно было припарковать в так называемых виртуальных зонах, обозначенных только в приложении. Однако система GPS может допускать неточности: пользователь визуально оставляет самокат посреди тротуара или у выхода из здания, но на карте он считается припаркованным корректно.

— Виртуальные зоны представляют собой квадрат площадью в несколько метров. Даже если самокат стоит в пределах этого квадрата, он может быть фактически брошен где попало. Поэтому были введены физические парковки — с разметкой и знаками, которые визуально направляют пользователя и способствуют формированию культуры порядка, — добавил представитель Ассоциации.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Он также отметил, что пользователь не сможет завершить аренду за пределами обозначенной зоны — оплата будет продолжаться до тех пор, пока самокат не окажется на нужной парковке. Исключения возможны лишь в случае технических проблем, например, разрядки аккумулятора. Тогда необходимо обратиться в службу поддержки.

В случае нарушений пользователю приходит уведомление и штраф. При систематическом несоблюдении правил аккаунт может быть заблокирован.

— В кикшеринговых компаниях работают специальные «скауты» — это сотрудники, которые ежедневно патрулируют улицы, проверяют порядок и перемещают самокаты при необходимости, — поясняет Жанат Чукеев.

К работе подключается и Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek. В центре разработают новый классификатор обращений, обучат операторов для оперативной обработки жалоб, связанных с нарушениями правил парковки самокатов.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Контроль осуществляется совместно с городским центром мониторинга и оперативного реагирования iKomek, районным акиматом, дорожной полицией Астаны и кикшеринговыми компаниями. В мессенджерах создана рабочая группа, где в режиме реального времени участники проекта обмениваются информацией о нарушениях. Такой подход позволяет оперативно реагировать на жалобы и корректировать работу. Эффект заметен. По нашим данным, количество хаотично припаркованных самокатов сократилось на 80–90%, — сообщил представитель Ассоциации Q88.

Сейчас обсуждается расширение инициативы и на другие районы столицы. Однако реализация требует дополнительных финансовых ресурсов.

Как сообщалось ранее, в Казахстане могут ввести госномера для самокатов и велосипедов.