Как работает офис по мониторингу реализации нацпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Офиса по мониторингу реализации Национальных проектов Арман Евниев рассказал, чем занимается офис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Офис по мониторингу реализации Национальных проектов создан Правительством в феврале текущего года, когда шла подготовка к принятию национальных проектов. Создана прочная нормативная база - закон, постановление Правительства. Уполномоченный орган по проектному управлению - Министерство национальной экономики - приняло соответствующий типовой регламент. В этих документах подробно написано, как должны реализовываться национальные проекты, которые являются программами с точки зрения проектного управления», - рассказал в ходе брифинга СЦК Арман Евниев.

Также он ответил на вопрос, сколько человек работают в офисе по мониторингу реализации Национальных проектов.

«Впервые применена матричная структура. Сам проектный офис - не организация, не госорган, не структурное подразделение. В положении об офисе (доступно в Adilet.zan.kz - прим. авт.) указывается матричный подход, когда сотрудники проектного офиса являются действующими сотрудниками заинтересованных госорганов. Костяк составляют сотрудники центра проектного управления канцелярии Премьер-Министра. Например, я сам являюсь сотрудником Канцелярии Премьер-Министра. Плюс сотрудники департамента политики проектного управления МНЭ, сотрудники Академии госуправления, также есть сотрудники различных институтов, к примеру, Института экономических исследований», - прокомментировал Арман Евниев.

Руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов уточнил, что бюджет проектного офиса специально не утверждается.

«Зарплату люди получают за счет фонда оплаты труда в своих госорганах. Это действующие сотрудники других госорганов», - добавил А. Евниев.

«Расчетная штатная численность проектного офиса предусматривается в количестве 42 человек. В настоящее время работают 18 человек. Мы находимся в процесса подбора персонала», - отметил спикер.

Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев накануне утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития.