РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:16, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как работает офис по мониторингу реализации нацпроектов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Офиса по мониторингу реализации Национальных проектов Арман Евниев рассказал, чем занимается офис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Офис по мониторингу реализации Национальных проектов создан Правительством в феврале текущего года, когда шла подготовка к принятию национальных проектов. Создана прочная нормативная база - закон, постановление Правительства. Уполномоченный орган по проектному управлению - Министерство национальной экономики - приняло соответствующий типовой регламент. В этих документах подробно написано, как должны реализовываться национальные проекты, которые являются программами с точки зрения проектного управления», - рассказал в ходе брифинга СЦК Арман Евниев.

    Также он ответил на вопрос, сколько человек работают в офисе по мониторингу реализации Национальных проектов.

    «Впервые применена матричная структура. Сам проектный офис - не организация, не госорган, не структурное подразделение. В положении об офисе (доступно в Adilet.zan.kz - прим. авт.) указывается матричный подход, когда сотрудники проектного офиса являются действующими сотрудниками заинтересованных госорганов. Костяк составляют сотрудники центра проектного управления канцелярии Премьер-Министра. Например, я сам являюсь сотрудником Канцелярии Премьер-Министра. Плюс сотрудники департамента политики проектного управления МНЭ, сотрудники Академии госуправления, также есть сотрудники различных институтов, к примеру, Института экономических исследований», - прокомментировал Арман Евниев.

    Руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов уточнил, что бюджет проектного офиса специально не утверждается.

    «Зарплату люди получают за счет фонда оплаты труда в своих госорганах. Это действующие сотрудники других госорганов», - добавил А. Евниев.

    «Расчетная штатная численность проектного офиса предусматривается в количестве 42 человек. В настоящее время работают 18 человек. Мы находимся в процесса подбора персонала», - отметил спикер.

    Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев накануне утвердил перечень 10 Национальных проектов. Они приняты в целях реализации Общенациональных приоритетов Национального плана развития.

    Теги:
    Нацпроекты Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!