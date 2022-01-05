Как работает общественный транспорт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусы в Нур-Султане на данный момент работают в штатном режиме. Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественный транспорт в столице курсирует в штатном режиме. В связи с неустойчивой мобильной связью оплата проезда по средствам QR затруднена. Произвести оплату за проезд можно транспортной картой», - сообщили в пресс-службе компании.

Также в CTS отметили, что в связи с перебоями передачи данных затруднено и отслеживание автобусов.

Как прокомментировали в компании, в случае, если у пассажира не работает QR-оплата, то его не высаживают.

Напомним, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана ранее сообщили о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме.