Как работает общественный транспорт в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусы в Нур-Султане на данный момент работают в штатном режиме. Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Общественный транспорт в столице курсирует в штатном режиме. В связи с неустойчивой мобильной связью оплата проезда по средствам QR затруднена. Произвести оплату за проезд можно транспортной картой», - сообщили в пресс-службе компании.
Также в CTS отметили, что в связи с перебоями передачи данных затруднено и отслеживание автобусов.
Как прокомментировали в компании, в случае, если у пассажира не работает QR-оплата, то его не высаживают.
Напомним, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана ранее сообщили о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме.
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