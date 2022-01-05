+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как работает общественный транспорт в Нур-Султане

5 Января 2022 14:13
Поделиться:
Как работает общественный транспорт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобусы в Нур-Султане на данный момент работают в штатном режиме. Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты
Проблема обслуживания долгов населением остается достаточно острой – Вячеслав Додонов В КИСИ прокомментировали сложившуюся в стране ситуацию Жителей Карагандинской области призвали не поддаваться на провокации

«Общественный транспорт в столице курсирует в штатном режиме. В связи с неустойчивой мобильной связью оплата проезда по средствам QR затруднена. Произвести оплату за проезд можно транспортной картой», - сообщили в пресс-службе компании.

Также в CTS отметили, что в связи с перебоями передачи данных затруднено и отслеживание автобусов.

Как прокомментировали в компании, в случае, если у пассажира не работает QR-оплата, то его не высаживают.

Напомним, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана ранее сообщили о том, что все финансовые организации страны работают в штатном режиме.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Транспорт   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Фейк: аэропорт Алматы не принимает самолеты
Проблема обслуживания долгов населением остается достаточно острой – Вячеслав Додонов
В КИСИ прокомментировали сложившуюся в стране ситуацию
Жителей Карагандинской области призвали не поддаваться на провокации
Популярное
1 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
2 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
3 Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
4 Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
5 Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
6 Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Читайте также
Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям
Беспорядки в Алматы: названо число пострадавших
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив