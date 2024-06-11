Завершены строительные работы нового пассажирского терминала аэропорта «Коркыт Ата» в Кызылорде. В ближайшее время объект планируется сдать в эксплуатацию. Агентство Kazinform представляет фоторепортаж из нового терминала.

Согласно проекту, площадь терминала составит 7500 квадратных метров. Строительство началось в феврале 2023 года и завершилось в апреле 2024 года. В настоящее время территория аэропорта благоустраивается, строится 4-полосная автодорога длиной 480 метров.

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

— Это здание построено на средства частного инвестора, его стоимость около 17 миллиардов тенге и реализация проекта позволит вывести авиасообщение на международный уровень. А на инфраструктуру аэропорта из местного бюджета выделено 4,3 миллиарда тенге, проложены линии водоснабжения, канализации, электричества, связи и интернета, построена паровая котельная. Все рейсы будут переведены в новый терминал, а старый терминал мы продолжим использовать для других хозяйственных целей, — рассказал в интервью корреспонденту Kazinform председатель правления АО Аэропорт «Коркыт Ата» Баян Ажмолдаев.

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

В новом терминале имеются залы для пассажиров внутренних и международных рейсов, зал для транзитных пассажиров, СІР-зал, автоматическая система передачи багажа, зона Duty Free, точки продаж, медицинский отдел, 8 мест для регистрации пассажиров и 5 станций саморегистрации, 10 кабин досмотра паспортов.

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Для строительства использовались высококачественные материалы, такие как мрамор, гранит, травертин, аквапанель. Лифт и эскалатор были закуплены в Финляндии, багажная система — во Франции, телетрап — в Испании.

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Кроме того, в новом терминале имеется специальное оборудование для обслуживания самолетов — техника для заправки самолетов, машины сопровождения самолетов, самоходный ленточный транспортер, агрегатные генераторы.

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Если нынешний аэропорт способен принимать 150 пассажиров в час, то после ввода в эксплуатацию нового терминала пропускная способность увеличится до 250 пассажиров. В результате транспортные показатели увеличатся в 1,5 раза. Кроме того, будет создано 40 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Фото: пресс-служба аэропорта «Коркыт Ата»

Следует отметить, что в Кызылорде с 1986 года работает международный аэропорт «Коркыт Ата». Сегодня аэропорт выполняет 30 регулярных рейсов в неделю, в том числе 14 — в Астану, 15 — в Алматы, 1 — в Анталью (Турция). Ведутся переговоры об открытии дополнительных международных рейсов.