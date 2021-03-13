Как работает новая модульная инфекционная больница в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В новую модульную инфекционную больницу, расположенную в Петропавловске, с начала этого года поступили 367 человек, в том числе 259 – из районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, первых пациентов «инфекционка» приняла 18 ноября прошлого года. За неполных два месяца работы в 2020-м году здесь проходили лечение от коронавируса 278 человек. Из них 81 – сельчане. По состоянию на 10 марта, в инфекционной больнице находятся 47 человек.

Мощность ее составляет 200 коек, в том числе 20 реанимационных. Есть шесть одноместных, 63- двухместных и 12 – трехместных палат.

В реанимационной отделении установлены аппараты ИВЛ, монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром, аппарат для определения активированного времени свертывания, аппарат ЭКГ, передвижной рентгенаппарат, видеобронхоскоп с эндоскопической стойкой, аппарат продленной заместительной почечной терапии.

«Клиника оборудована современными КТ-, рентген-, УЗИ-аппаратами, собственной клинической и вирусологической лабораторией, где проводятся все виды исследований, включая ПЦР-диагностику на коронавирус. В инфекционном блоке функционирует приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая разделение воздуха, четкое зонирование для предотвращения заражения медицинского персонала. Обеспечена централизованная подача кислорода во все палаты. Режим работы круглосуточно 24/7. Одновременно в нерабочее время и выходные дни работают 3 врача: один реаниматолог, один врач приемного покоя и один дежурный врач по стационару», - проинформировали в пресс-службе.

Всего в инфекционной больнице работают 18 врачей, 150 человек составляет средний и младший персонал.

Отделения разделены на «чистую» и «красную» зоны, есть отдельные комнаты для одевания и снятия средств индивидуальной защиты.

«Введена в эксплуатацию кислородная станция для круглосуточного бесперебойного обеспечения отделения реанимации и инфекционных коек кислородом. Кислородный генератор производит медицинский кислород из жидкого кислорода. Благодаря работе кислородной станции пациенты обеспечены жизненно необходимым кислородом, что помогает медикам повышать качество оказываемых медицинских услуг», - добавили в пресс-службе.

Строительство новой модульной инфекционной больницы обошлось в семь млрд тенге. На этот год запланировано финансирование в размере 1,5 млрд тенге.