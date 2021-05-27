Как работает нейрохирургический центр Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском нейрохирургическом центре городской клинической больницы № 7 осуществляется весь спектр нейрохирургических вмешательств при разных патологиях. Корреспондент МИА «Казинформ» побывала в медучреждении и узнала о работе центра, где концентрируются наибольшее количество сложных больных.

В нейрохирургическом центре работают пять нейрохирургических отделений. У каждого отделения есть узкая специализация. К примеру, спинальное отделение занимается позвоночником и спинным мозгом, выполняет все современные операции, связанные со спинным мозгом - опухоли, травмы и дегенеративные заболевания, всевозможные пороки развития и так далее. Отделение оснащено хорошими современными микроскопами, у них есть хороший электронно-оптический преобразователь, навигационная система.

«Отделение у нас укомплектовано, персонал хорошо подготовлен и сейчас они занимаются наукой, докторскими диссертациями. Второе отделение занимается острыми черепно-мозговыми травмами и патологиями периферической нервной системы (нервные сплетения, стволы). Они тоже давно и успешно проводят различные операции, восстанавливают после ножевых ранений, переломов и травм, проводят восстановительные операции, переключающие операции, когда меняются мышцы со сгибательной на разгибательную и наоборот, чтобы вернуть функциональные свойства кисти или стопе. Третье отделение было специализировано недавно. Оно занимается хронической болью и является хозрасчетным. Тут лечат поясничные, шейные и лицевые боли с помощью радиочастотной деструкции нервных образований. Чаще всего это хронические боли, которые преследуют людей многие годы», - рассказал руководитель нейрохирургического центра ГКБ №7 города Алматы, профессор Ермек Дюсембеков.

В четвертом отделении - нейро-онкологии врачи занимаются опухолями головного мозга, другими заболеваниями этого органа, абсцессами, паразитарным поражением, посттравматическими осложнениями в виде гидроцефалии и даже норматизированными гидроцефалиями на фоне деменции. Но основное направление - опухоли.

Пятое отделение - сосудистое. Оно очень активно и широко занимается инсультами, их хирургическое лечение, как открытые, так и эндоваскулярные вмешательства. Открытые и эндоскопические удаления гематом, трепанации черепа при резистентных медикаментозных отеках головного мозга, клипирование аневризма мальформации.

«Эндоваскулярные или закрытые - через катетер заходим в бедренную артерию и, минуя сердце, в голову и закрывают аневризмы мальформацией при помощи современных изделий, как спирали, стенты, клеевые композиции. Это дорогостоящие вещи, которые нам покупает государство. Одна маленькая пружинка стоит от миллиона тенге, а таких нужно около 5-6 в год. Поэтому государство берет на себя эти затраты, и это хороший момент. Все операции делаются в рамках ГОБМП и ОСМС, кроме третьего отделения. Некоторые люди добровольно хотят лечиться платно», - пояснил Ермек Дюсембеков.

В центре в год проводят около трех тысяч операций. Нейрохирургия работает в больнице на протяжении 30 лет. Все начиналось со второй больницы на пересечении улиц Басенова- Розыбакиева. Там была основа всей нейрохирургии, когда построили №7 ГКБ, то нейрохирургия в полном составе переехала туда.

«Пять нейрохирургических отделений – это единый центр, единый коллектив. Объем работ, который выполняется нейрохирургами, очень большой. Руководство нас оснастило современными микроскопами немецкого производства, их у нас уже 5-6 штук. Все инструменты новые, хорошие, ультразвуковые коагуляторы.

Наши операционные в нейрохирургии хорошо оснащены и ничем не отличаются от европейских или американских. Сегодня во всем мире они примерно одинаковые. Оборудование поставляют немецкие фирмы. Это очень здорово, так как во времена СССР финансирование было по остаточному принципу - сначала оснащалась Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, только потом это доходило до Казахстана. Если и доходило, то что-то устаревшее или второстепенное», - рассказал Ермек Дюсембеков.

По словам врачей, на сегодняшний день 98% операций проводимых в центре эффективны.

«Это хороший европейский показатель, хороший уровень лечения. Помимо этого, мы готовим кадры для себя и для всей республики. У нас есть докторантура, резидентура, курсы повышения квалификации. Мы их учим на современном уровне с применением современных технологий. Сейчас во многих алматинских больницах с нашей подачи открыты отделения нейрохирургии, которые оказывают экстренную помощь региональным и районным больным, которые поступают на скорой помощи. Там работают наши выпускники в качестве заведующих отделениями и просто нейрохирургами. Это очень приятно, потому что эти специалисты занимаются одним делом, понимают друг друга, разговаривают на одном языке.

Есть какая-то преемственность с остальными клиниками. Опять же, это важно для больных, так как есть моменты, когда плановых и более тяжелых пациентов направляют к нам. Также с институтом онкологии у нас хороший контакт. Туда мы тоже направляем больных, если им необходимо специальное лечение, лучевая химиотерапия. Они попадают прямиком к человеку, который знает наших больных и продолжает лечение там. Это преемственность, когда больной не остается один на один со своими проблемами - выписали домой и забыли. Такого не должно быть, и не будет, пока мы работаем и занимаемся воспитанием молодежи», - продолжил спикер.

На сегодня молодые специалисты, прошедшие хорошую школу в центре, работают в других городах.

«Наши сотрудники являются ядром коллектива в национальном центре нейрохирургии Нур-Султана. Идея создания этого центра зародилась на нашей кафедре, поэтому от нас 10-12 человек поехали в Нур-Султан и с самого начала работали в этом центре. Сейчас они заведующие отделениями, руководители служб, профессора. Мы более тяжелых и сложных пациентов направляем к ним, потому что есть определенная иерархия. На сегодняшний день большие центры нейрохирургии есть только у нас и в столице. Это два центра, которые принимают наибольшее количество сложных больных. Какое-то условное территориальное разделение есть. С южных регионов чаще едут к нам, с севера - в Нур-Султан. В каждом областном центре есть отделения нейрохирургии, но у них достаточно работы с экстренными больными - черепно-мозговая травма, позвоночная травма. Плановые больные в основном лечатся у нас или в столице», - подытожил руководитель нейрохирургического центра ГКБ №7 города Алматы, профессор Ермек Дюсембеков.

В Алматинском центре нейрохирургии около 40 нейрохирургов. Каждый год, два или три раза они выезжают на всевозможные конференции со своими докладами. Обучаются на специальных курсах, тренингах в Лондоне, Тель-Авиве, Берлине, Стамбуле, Нью-Йорке, Майами и в других городах мира.