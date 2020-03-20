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Как работает МИД по обращениям казахстанцев за рубежом

20 Марта 2020 17:52
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Как работает МИД по обращениям казахстанцев за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о работе дипкорпуса за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В каждом Посольстве Казахстана организован оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме, принимая звонки и обращения на электронную почту. При поступлении обращения, мы сразу же проверяем информацию, берем их на консульский учет, связываемся с местными властями. Работаем в основном через министерства иностранных дел в этих странах», - сказал Айбек Смадияров в Министерстве.

По его словам, казахстанцы обращаются к дипломатам в любое время.

«Почему затягиваются некоторые моменты, потому что во всех странах действует разный режим, связанный с коронавирусом. Но учитывая разницу во времени, требуется время на обработку. Поэтому мы просим наших граждан за рубежом проявлять понимание и терпение, а также сохранять спокойствие. В разных странах возникают разные ситуации, поэтому бывает, что возникает и недовольство со стороны наших граждан», - объяснил спикер.

Он привел пример.

«К примеру, поступила какая-то информация, она требует времени для перепроверки. Если им не ответили сразу, по прошествии определенного количества времени, они думают, что про них забыли. На самом деле, мы подходим к каждому кейсу вопросов персонально. Хочу заверить, что ни одно обращение не остается без ответа. Начиная от посла и заканчивая консулом, все работают по обращениям казахстанцев», - заверил официальный представитель МИД.

Ранее А. Смадияров сообщил о переходе главного внешнеполитического ведомства страны на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса по всему миру и переходом Казахстана на режим чрезвычайного положения.


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Ключевые слова: МИД РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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