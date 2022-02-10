Как работает комиссия по расследованию посреднических схем по ценообразованию в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полгода работает в Акмолинской области комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. Чего удалось добиться за это время, рассказал на брифинге руководитель управления предпринимательства и туризма региона Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В августе прошлого года по поручению Главы государства была создана комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров в Акмолинской области. В ее состав вошли руководители управления предпринимательства и туризма, департаментов Агентства по защите и развитию конкуренции, по защите прав потребителей, по техническому регулированию и метрологии, заместители руководителей департамента экономических расследований, управления сельского хозяйства, акимов городов Кокшетау и Степногорска, и.о. председателя правления АО «СПК «KOKSHE», а также представители проектного офиса «Адалдық алаңы» и областного филиала партии «Nur Otan».

«С августа 2021 года проведено 15 заседаний комиссии, из них 4 – в текущем году, в том числе с выездом на перерабатывающие предприятия ТОО «Гормолзавод», ТОО «Milk Project», ТОО «КМЗ «Синегорье», ТОО «Казмельпром», ТОО «Кокшетауский хлебозавод», ТОО «Кокше-нан», ТОО «Аксай-нан», и посещением торговых сетей «Small», «Союз», «Инмарт», рынков «Орталык базар», «Жеке-Батыр», а также с заслушиванием руководителей оптовых предприятий (ИП Дарбаев, ТОО «Шалкар-тур»), супермаркетов и магазинов у дома. По результатам заслушиваний и выездов,комиссией проведен анализ цепочек ценообразования на 19 видов социально значимых продовольственных товаров, даны соответствующие поручения государственным органам, СПК, акиматам районов и городов, направленные на стабилизацию цен», - отметил Е. Оспанов.

По словам спикера, также была проведена разъяснительная работа среди субъектов бизнеса о недопущении спекулятивного роста цен и предусмотренных мерах ответственности, на постоянной основе организован мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в торговых объектах в целях выявления фактов превышения торговой надбавки свыше 15%.

Как было озвучено, к нарушителям могут быть применены меры ответственности в виде предупреждения, при повторном нарушении предусмотрены штрафные санкции по статье 204-4 КРКоАП - на субъектов малого предпринимательства в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 75, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

«Напомню, что акиматы районов и городов областного значения наделены полномочиями для осуществления государственного контроля за соблюдением как предельных цен (в случае их установления), так и торговых надбавок с принятием оперативных мер, согласно Кодексу об административных правонарушениях», - добавил Е. Оспанов.



