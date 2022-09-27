Как работает информсистема учета реализации дизельного топлива на АЗС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 сентября 2022 года на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов (СУНП) был запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам (230-260 тенге за литр в зависимости от региона). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Со дня запуска информационной системы АО «НИТ» согласно поступившим заявлениям предоставило логины и пароли для 2307 автозаправочных станций страны (АЗС), из них 994 АЗС начали практическое применение, то есть «выполнили вход» в качестве пользователей, и в целом по стране через систему АЗС провели 132 994 продаж.

Предъявляемые документы водителей при отпуске дизельного топлива проходят проверку в базе данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро. После покупки одновременно владельцу авто и лицам, имеющимся в страховом полисе, поступает сообщение с короткого номера 1414 с информацией об объеме покупки топлива и остатке лимита с присвоением уникального кода, по которому можно будет в дальнейшем отследить весь процесс покупки.

«Отмечаем, что с момента запуска системы были выявлены правонарушения, связанные с отсутствием оснащения у АЗС контрольными приборами учета для подключения к системе, отсутствие у транспортных средств соответствующего разрешения для переоборудования, также были зафиксированы неправомерные действия с попыткой заправить транспорт, предъявляя документы, принадлежащие другому транспортному средству. В настоящее время прорабатываются меры путем наложения административного штрафа, либо приостановка выдачи лимитов на определенный срок. Помимо этого, для минимизации подобных случаев начата проработка вопроса по введению контроля автомобилей в зоне АЗС при помощи системы видеофиксации, считывающей автомобильные номера», - пояснили в министерстве.

По состоянию на 26 сентября 2022 года, техническим центром поддержки Министерства энергетики РК была оказана оперативная консультативная помощь по 1500 заявкам от АЗС, совместно с АО «НИТ» на регулярной основе проводится обучение операторов АЗС, подключенных к системе.

Также в целях сокращения работы операторов по вводу данных в систему ведутся работы по взаимодействию с банками второго уровня для возможности автозаполнения данных клиента и онлайн-подачи на лимит.

На основе полученной статистики посредством системы, в дальнейшем возможна автоматизация плана поставок нефтепродуктов и их сроков в разрезе регионов страны.