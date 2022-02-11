Как работает геопортал в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области рассказали о реализации проекта «Создание геопортала города Петропавловска», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, геопортал города создали с целью централизованного и оперативного управления информацией об объектах инфраструктуры, сбора различной картографической информации, касающейся жизнедеятельности региона, ее оперативной обработки. Позже планируют разместить подобную информацию обо всей области.

«Геопортал будет служить единой геоплатформой для всех пространственных данных по региону. Другой важной задачей геопортала является обеспечение цифровизации и автоматизации государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений и прочих смежных сферах. Он состоит из открытой и дежурной карты, портала по предоставлению электронных услуг и сервисов», - рассказали в управлении.

Открытая карта рассказывает о проводимых в городе земельных торгах, с указанием расположения участка. Здесь можно посмотреть генеральный план развития города с проектами детальных планировок.

Дежурная карта предназначается для ведения служебной картографической информации, доступна сотрудникам с ограниченными правами доступа. Это интерактивный картографический ресурс, на котором отображаются результаты градостроительной и другой деятельности на территории города, ход реализации генерального плана, проектов детальной планировки, размещения и ведения учета информации об объектах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и другое.

Портал электронных услуг и сервисов дает сведения о предоставляемых государственных услугах в акимате Петропавловска, обеспечивает оптимизацию и автоматизацию процессов предоставления государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений.

«Сейчас проходят испытания на информационную безопасность, которая позволит обеспечить геопортал дополнительными интеграционными сервисами. Что, в свою очередь, сократит объем запрашиваемых у услугополучателей документов, еще более упростит процессы оказания услуг. Интеграция с автоматизированной информационной системой государственного земельного кадастра обеспечит актуальными сведениями о выданных земельных участках, что позволит анализировать и планировать выдачу земель под те или иные нужды, выявить свободные земельные участки. С автоматизированной информационной системой государственного градостроительного кадастра – актуализацию сведений по инженерным сетям, что позволит качественно улучшить услуги населению в части согласования технических условий», - добавили в управлении.

Геопортал размещен на интернет-ресурсе управления строительства в блоке «Полезные ссылки» https://e-sqo.kz/#/

О создании геопортала сообщил в конце 2019-го года акима области Кумар Аксакалов.