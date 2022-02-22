Как работает дуальная система обучения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области эффективное развитие получила система технического и профессионального образования. Колледжи региона успешно ведут подготовку профессионально-технических кадров по востребованным на рынке труда специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению управления внутренней политики региона, весомый вклад вносит и дуальная система обучения. Этот формат внедрен в 29 колледжах с участием более 440 предприятий. Доля студентов ТиПО, обучающихся по госзаказу и охваченных дуальным обучением, составляет 3947 человек от общего количества обучающихся по госзаказу.

«С прошлого года, в соответствии с обновленным государственным образовательным стандартом образования, образовательные программы разрабатываются колледжами самостоятельно по согласованию с работодателями на основе требований ГОСО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. Эти новшества в рамках академической самостоятельности позволили еще больше сориентировать рабочие учебные планы колледжей на рынок труда», - отметили в управлении образования.

Выделение в течение последних двух лет значительных бюджетных средств по проекту «Жас Маман», в котором участвуют 11 колледжей, позволяет обеспечить доступ к качественному образованию. Всего оборудование приобретено для подготовки квалифицированных кадров по 19 востребованным, техническим на рынке труда специальностям.

Особого внимания требует вопрос поддержки сельских, малокомплектных колледжей. Для оказания малочисленным колледжам помощи за ними закреплены 13 ведущих колледжей области - участники проекта «Жас Маман» и педагогические колледжи.

В этом году в рамках обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами запланировано шефство крупных предприятий региона, таких как: АО «АК Алтын Алмас» и АО «Европейская подшипниковая корпорация».

«Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос совместно с Региональной палатой предпринимателей, а также управлениями предпринимательства и туризма, сельского хозяйства и земельных отношений, строительства по вовлечению в шефство крупных предприятий соответствующей отрасли», - добавили в ведомстве.

Колледжи области активно участвуют в международном движении WorldSkills. Так, по итогам Национального чемпионата WorldSkills - 2021 команда Акмолинской области завоевала 8 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых медалей и 14 медальонов совершенства.