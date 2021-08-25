Как работает чек-лист оценки готовности вузов к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как Минобразования РК подготовилось к новому учебному году в традиционном формате? На этот вопрос ответил внештатный советник министра образования и науки РК, президент университета Нархоз Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году был разработан хороший документ для вузов. Это чек-лист оценки готовности вузов к новому учебному году в осеннем семестре. В прошлом году ситуация была иной: занятия проводились в комбинированном формате. Этот чек-лист охватывает в себе 105 параметров. Основные вопросы таковы. Первое – оценка бизнес-процессов в вузе. Если вам дают образовательный контент в цифровом формате, а при этом говорят, приходите со справкой в вуз физически, понятно, что это не соответствует реалиям. В связи с этим, по этому чек-листу вузы сегодня проводят оценку», - рассказал внештатный советник министра.

По его словам, вузы также наработали большой опыт в методике преподавания в цифровом формате и очень важно, что за период лета было проведено обучение педагогов.

«В прошлом году педагоги летом проходили курсы повышения цифровой грамотности, учились внедрять элементы геймификации. В этом году проводилось углубленно, работали летние школы для школьников. На самом деле последствия пандемии мы будем ощущать еще долгое время ввиду того, что все равно независимо от доступности цифровых инструментов получение информации классической в цифровом формате не то, что вы получаете в классе рядом с педагогом. Чем скорее вернемся в традиционный формат обучения, тем лучше», - добавил Мирас Дауленов.



