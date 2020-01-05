Как психологи тренируют полицейских в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники психологической служба департамента полиции поделились, как работают с личным составом ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, для каждой группы, для каждого подразделения свои программы. Упражнения для молодых сотрудников облегчают адаптацию в коллективе. С участковыми инспекторами, патрульными полицейскими, оперативниками оттачиваются профессиональные навыки общения. Старших офицеров учат «прочитывать» и корректировать психологическое состояние людей.

«Это основные направления нашей работы. С тех пор, как в прошлом году в здании управления полиции Петропавловска открыли кабинет психологической разгрузки, групповые занятия проводятся регулярно. За полтора года состоялось почти 3 тысячи посещений — многие сотрудники приходили уже неоднократно», - рассказала старший инспектор психологической службы Айгуль Чуланова.





Занятия проходят в основном в форме тренингов. «Зоопарк» — игровой массаж — расслабляет и сокращает дистанцию между людьми. «Психосказка» — интерпретация наугад извлечённой картинки — помогает заглянуть в себя. «Круг доверия», при котором нужно удержать предмет в равновесии общими усилиями, укрепляет командный дух. Есть упражнения, предназначенные для эмоциональной «встряски», например — упасть спиной вперёд, положившись на стоящего сзади напарника.

Специалисты психологической службы проводят социально-психологические исследования, по результатам которых составляют рекомендации для руководства. Именно по итогам анализов в управлении полиции Петропавловска были полностью исключены переработки для сотрудниц, в одиночку воспитывающих детей.

«Есть особые программы, учитывающие специфику подразделений, — скажем, бойцы специального отряда быстрого реагирования, от которых требуется особая выдержка, периодически посещают городской морг. Не менее важны индивидуальные консультации, которые защищают полицейских от «выгорания» на полной стрессов работе», - добавили в пресс-службе.







