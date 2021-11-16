Как пройти томографию по ОСМС бесплатно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четыре раза увеличился объем оказанных услуг КТ/МРТ в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«Через ОСМС многие медицинские услуги стало легче получить. Учитывая достаточно высокие показатели онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране, а также присутствие коронавирусной инфекции, не теряет актуальность вопрос доступности услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

В Фонде социального медицинского страхования отмечают, что в этом году количество поставщиков этих услуг выросло на 26% и 21% соответственно» - сообщает пресс-служба столичного филиала Фонда социального медицинского страхования.

До внедрения системы обязательного социального медицинского страхования предоставление услуг КТ и МРТ было одним из направлений, по которому наблюдалось постоянное недофинансирование. Жители, состоящие на очереди, порой по несколько месяцев ожидали возможности пройти КТ или МРТ в больнице или поликлинике своего региона.

В 2020 году поставщиками Фонда социального медицинского страхования по КТ было 135 медицинских организаций, то в этом году уже 190. Поставщиков МРТ в прошлом году было 95, тогда как в этом – 121 медицинская организация оказывает услуги данной диагностики. Эта тенденция, по ожиданиям, продолжится и в следующие годы, поскольку Фонд выступает за повышение тарифов оплаты, чтобы приблизить их к рыночным и сделать более привлекательными для частных поставщиков. Сейчас во многих населенных пунктах открываются частные кабинеты КТ/МРТ, некоторые из них работают круглосуточно, учитывая повышенный спрос на услуги.

В городе Нур-Султане по системе ОСМС работает 17 медорганизаций по услугам КТ и 11 медорганизаций по МРТ.

Обеспечение в регионе доступности необходимых медицинских услуг входит в компетенцию местных исполнительных органов, поэтому мониторинг оснащенности и необходимую работу по присутствию поставщиков в том или иной районе внутри региона ведут управления здравоохранения.

В этом году почти в 2 раза выросли суммы заключенных договоров на услуги КТ и МРТ. Если в 2020 году сумма договоров по всей стране составила почти 706 млн тенге, то по состоянию на 1 ноября 2021 года договоры заключены почти на 1,4 млрд тенге.

По итогам 10 месяцев оказано почти 46,9 тысячи услуг КТ и МРТ по медицинскому страхованию, то есть в плановом порядке по направлению лечащего врача.

В целом сумма оказанных услуг по стране составила около 907 млн тенге за период с января по октябрь 2021 года.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было оказано всего 11,4 тыс. услуг КТ/МРТ общей стоимостью 207,5 млн тенге. Таким образом, объем оказанных услуг вырос более чем в 4 раза.

Любую диагностическую процедуру пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. И при наличии соответствующих показаний врач может выписать направление на проведение КТ или МРТ. Для получения данной услуги в плановом порядке пациент должен иметь статус «Застрахован» в системе ОСМС.



















