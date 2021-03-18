Как пройти скрининговое обследование, рассказали алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам напомнили о важности прохождения профилактических медицинских осмотров в поликлиниках по месту жительства, а также рассказали о специальной скрининговой программе по ранней диагностике самых распространенных видов заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают врачи, скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии или предрасположенность к нему, подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер. Скрининги совершенно бесплатны. Финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ГОБМП и ОСМС.

«Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь удостоверение личности. При прохождении установленных скрининговых исследований работнику предоставляется социальный отпуск до 3-х дней с оплатой по среднему заработку», - рассказала врач по профилактике и диспансеризации поликлиники при ГКБ №7 города Алматы Ляззат Спатаева.

Скрининг у взрослых делается на выявление таких заболеваний, как на раннее выявление болезней системы кровообращения. Это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

На глаукомы проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу глаукомы.

На выявлениепредопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы должны прийти женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы.

На выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки у женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 лет.

На выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки проверяются мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки.

На выявление хронического гепатита В и С проверяются лица с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящиеся на гемодиализе, имеющие в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов.

«Порядок проведения осмотра следующий: пациент проходит скрининг-тест. Отвечает на вопросы о питании, наличии вредных привычек, уровне физической активности, о наследственных заболеваниях и другие. Тут же измеряются рост и вес пациента, определяется индекс Кеттле, экспресс-методом определяется уровень холестерина и сахара в крови, измеряется артериальное давление и внутриглазное давление. Далее, при необходимости врач выписывает направление для дообследования или консультации узкого специалиста. После того, как пациент прошел осмотр в скрининговом кабинете на раннее выявление поведенческих факторов, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и глаукому, он обследуется на онкопатологию, если подлежит данному виду скрининга по возрасту», - отметила врач.

К примеру, женщины в возрасте от 30 до 70 лет в смотровом кабинете сдают анализы на онкоцитологию, женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят маммографию на раннее выявление рака молочной железы. А мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет сдают анализы на скрытую кровь на раннее выявление онкологических заболеваний толстого кишечника.

«По окончании скринингового исследования врач с учетом заключения профильных специалистов и лабораторно-диагностических исследований определяет следующие группы динамического наблюдения. Поэтому напоминаем нашему населению, что вовремя проходить профилактическую диагностику, скрининги - это очень важно. Главное, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе, нужно заранее узнавать через регистратуру часы приема и соблюдать при посещении поликлиники меры санитарных норм», - добавила Ляззат Спатаева.