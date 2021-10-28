Как пройти реабилитацию после КВИ за счет средств Фонда соцмедстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане с участием руководителей столичного филиала Фонда медицинского страхования, управления общественного здравоохранения и представителей СМИ проведен онлайн-брифинг на тему «ОСМС: о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании прикрепления к поликлиникам». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно плану закупа по городу Нур-Султану на 2021 год бюджет на оказание медицинской помощи населению предусмотрен в размере 26,55 млрд тенге, включая объем гарантированной государством медпомощи (ГОБМП) – в 24,15 млрд. тенге и медуслуги в пакете ОСМС – 2,4 млрд. тенге. На сегодняшний день Фондом по городу Нур-Султану заключены договора с 113 поставщиками медицинских услуг, из них 76 клиник – это частники. Каждый год доля частного сектора растет, разворачивается серьезная конкуренция на рынке. Это возможности для пациента выбрать лучшую клинику. В текущем году Фонд расширил доступность медуслуг на амбулаторно-поликлиническом уровне, увеличены финансирование дневных стационаров, значительные средства направляются на дальнейшее внедрение дистанционных услуг с учетом пандемии и возможностей цифровизации», – сказал директор столичного филиала ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров, выступивший с докладом.

По его словам, по Нур-Султану за 9 месяцев 2021 года финансирование мероприятий в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией составило 35,38 млрд тенге, в том числе: на надбавки медицинским работникам – 17,38 млрд тенге; на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 13,75 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 42,7 тысяч человек; на медицинскую помощь в рамках стационара на дому по предотвращению распространения КВИ – 1,88 млн тенге, пролечено 60 человек; на услуги ПЦР диагностики – 3,41 млрд тенге, проведено 482,1 тысяч ПЦР-тестов; на выезды мобильных бригад – 838,73 млн тенге, проведено 145,5 тысяч выездов.

Руководитель филиала подчеркнул, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии жители столицы получают бесплатно вне зависимости от статуса в системе медицинского страхования.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования, вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога.

Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

Для оказания услуг реабилитации в 2021 году филиалом Фонда соцмедстрахования по Нур-Султану заключены договоры с 45 медорганизациями. Из них: частные – 20, государственные – 22, республиканские – 3.