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    04:15, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Как пройти реабилитацию после КВИ, рассказали актюбинские врачи

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – После перенесенной коронавирусной инфекции, пневмонии каждый гражданин, застрахованный в системе обязательного социального медицинского страхования, имеет право на реабилитацию в медицинских учреждениях, в том числе на базе санаториев и курортов. Об этом 31 марта в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказали представители управления здравоохранения и фонда соцмедстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, для того, чтобы получить курс реабилитации после КВИ, необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту.

    «Перенесшим КВИ лицам необходимо обратиться к участковому врачу, пройти обследование, и, если есть показания, их направят через портал на реабилитацию», - сказал Б.Избасаров.

    По словам директора филиала фонда соцмедстрахования Алтая Оразмагамбетова, реабилитация после КВИ или пневмонии доступна для каждого участника системы соцмедстрахования.

    «Реабилитация - это восстановление после перенесенной болезни. Существует три этапа реабилитации. Первый этап - непосредственно после оперативного вмешательства, проводится в отделениях интенсивной терапии. На втором этапе оказывается реабилитация в специализированных отделениях республиканских, областных, городских клиник, центров. Третий этап - в амбулаторно-поликлинических, санаторно-курортных учреждениях.

    Цель реабилитации - улучшение динамики дыхания, лечение депрессии, снижение рисков осложнений, восстановление функций организма после КВИ», - сказал А.Оразмагамбетов.

    В реабилитации 2 степени нуждаются лица, перенесшие коронавирусную пневмонию с поражением легких 50 и более процентов, насыщением кислорода крови менее 95 процентов, находившихся в отделениях реанимации и т.д.

    Реабилитация 3 степени показана гражданам, кто лечился дома, но имеет подтвержденный диагноз КВИ. Курс лечения подбирается индивидуально.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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